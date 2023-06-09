В Москве наградили победителей ХХV юбилейного российского конкурса «Менеджер года — 2022»

В Москве прошло награждение победителей ХХV юбилейного российского конкурса «Менеджер года - 2022». Конкурс «Менеджер года» - один из самых крупных и широко известных проектов Международной Академии менеджмента, проводимый при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В этом году, несмотря на политическую и экономическую ситуации, было подано более 400 управленческих проектов, но только 13 участников со всей России смогли стать абсолютными победителями Конкурса и получили уникальную бронзовую статуэтку императрицы Екатерины Великой.

Так высшую награду за вклад в развития экономики России и лучшие управленческие решения получили:

Герман Кокосадзе, Первый заместитель генерального директора АО «Институт «Оргэнергострой»;

Виталий Крючков, генеральный директор АНО «НИЦ «Строительство»;

Михаил Тарасов, генеральный директор АО «ЦПТИ»;

Артем Элиович, заместитель генерального директора «Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли» (АСКАО);

Рустам Романенков, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы»;

Отец Сергий, Настоятель храма священномученика Иоанна, архиепископа Рижского г. Пензы, Троицкого храма с. Константиновка и храма святого апостола Фомы с. Загоскино Пензенского района;

Сергей Волков, начальник управления по развитию ТИМ, частного учреждения «Отраслевой центр капитального строительства» Госкорпорации «Росатом»;

Сергейс Петровс, руководитель программы проектов по цифровому сопровождению объектов гражданского строительства ООО «ГАЗПРОМ ЦПС»;

Нарсия Гаджиэменова, председатель регионального отделения Ассоциации женщин-предпринимателей «Бизнес Леди» Республики Дагестан;

Сергей Ломакин, руководитель Дирекции регионального вещания и спецпроектов «Общественное телевидение России» (АНО «ОТВР»);

Андрей Текучев, директор Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Администрации Котельниковского городского поселения Волгоградской области, советник муниципального образования Волгоградской области 2 класса;

Марина Алисова, независимый консультант;

Дмитрий Копп, генеральный директор ООО «Белвен».

Также в рамках Церемонии награждения Дипломы за вклад в развитие экономики и подготовки управленческих кадров получили:

Наталья Дыбина, руководитель агентства по стратегическим коммуникациям «Masseffect Agency»;

Виктор Крылов, генеральный директор компании «Студия 911»;

Ольга Гордиенко, независимый консультант;

Иван Юрченко, независимый консультант;

Никита Мартынов, руководитель проекта АО «Институт «Оргэнергострой»;

Александр Гугучкин, глава Муниципального Образования Волгоградской области;

Гюльнара Агамова, генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий» (АНО «АКИ»);

Екатерина Истомина, исполнительный директор Акционерного общества «Кронштадт» (АО «Кронштадт»), член Правления, заместитель генерального директора по правовым вопросам;

Елена Кононюк, главный бухгалтер ООО «Приморский металлургический завод»;

Тамерлан Мамедов, директор департамента по международным отношениям международной юридической компании «Юсуфов Групп».

С приветственным словом к гостям мероприятия обратился президент Международной Академии Менеджмента Владимир Евгеньевич Усанов и зачитал послание от председателя Организационного комитета конкурса, первого мэра Москвы Г.Х. Попова:

«Сегодня весь мир вступает в новую эпоху, эпоху цифровых технологий, нового технологического уклада. Для России современный период характеризуется усилением экономических санкций со стороны США и ряда европейских стран, обострением отношений с внешним миром. В этих условиях важное значение приобретает изыскание и эффективное использование всех резервов. И самым значимым является кадровый резерв. Ведь успехи страны зависят от конкретных людей, их способности стратегически мыслить, профессионализма, широты кругозора, умения быстро реагировать на происходящие изменения и принимать оптимальные решения. В этих условиях особое значение приобретает проведение конкурса «Менеджер года». Практические результаты работы победителей конкурса являются примером эффективного менеджмента, способствуют распространению рациональных методов управления. Демонстрируя высокий уровень управленческих навыков, социальную ответственность и ориентацию на достижение конкретных целей, участники конкурса «Менеджер года» вносят свой вклад в успешное развитие экономики России. Желаю всем участникам конкурса крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и управленческих побед!»

Людмила Константиновна Кириллова, академик Международной Академии менеджмента, генеральный директор ООО «АБТК», абсолютный победителя Конкурса «Менеджер года - 2018», возглавляющая Дирекцию Конкурса, подвела итоги мероприятия и поздравила всех победителей:

«Важно поддерживать и помогать управленцам получать современные знания и использовать лучшие мировые практики. Наш Конкурс - это глобальная библиотека самых свежих знаний и современных практик, обмена опытом, профессиональное комьюнити перспективных и прогрессивных управленцев страны. Благодаря Конкурсу мы выявляем элиту российских управленцев, содействуем повышению эффективности управления и инициации новых технологических решений в различных отраслях экономики и бизнеса. Конкурс способствует распространению лучших управленческих практик руководителей-участников, а также выявляет и даёт профессиональную оценку прорывных проектов управленческих инициатив для создания необходимых условий по продвижению успешных управленческих технологий. От всей души поздравляю всех победителей и желаю дальнейших успехов и достижений».

Гостями церемонии и вручантами стали:

Ресин Владимир Иосифович - Почетный академик МАМ, председатель Экспертного совета (жюри) конкурса «Менеджер года», депутат Государственной Думы ФС РФ, заслуженный строитель и инженер РФ, доктор экономических наук, профессор;

Духанина Любовь Николаевна - Председатель СПК в сфере образования, Член Национального совета при Президенте РФ, президент Российского общества «Знание», депутат ГД ФС РФ, заведующая кафедрой педагогики и методики естественнонаучного образования МИФИ, доктор педагогических наук, профессор;

Калашников Сергей Николаевич - Академик МАМ, член Экспертного совета (жюри), член Наблюдательного совета конкурса “Менеджер года”, первый заместитель председателя Комитета СФ ФС РФ по экономической политике, член СФ ФС РФ от исполнительного органа власти Брянской области, заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор;

Щербаков Владимир Иванович - Член Президиума, Почетный академик МАМ, сопредседатель Экспертного совета (жюри) конкурса «Менеджер года», доктор экономических наук, профессор;

Глазьев Сергей Юрьевич - Вице-президент, академик МАМ, сопредседатель Экспертного совета (жюри) конкурса «Менеджер года», член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор;

Левакова Елена Александровна - руководитель направления журнала «ЭКСПЕРТ»;

Росляк Юрий Витальевич - Вице-президент, академик МАМ, сопредседатель Экспертного совета (жюри) конкурса «Менеджер года», кандидат экономических наук.

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