Интерес к российской анимации вырос на 22,5%

Ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, онлайн-кинотеатр «КИОН» проанализировал интерес зрителей к жанру. За период с 1 апреля 2025 года по 1 апреля 2026 года анимация заняла 19% от общего потребления контента, а интерес к российским проектам в первом квартале 2026 года вырос на 22,5% год к году. В числе самых популярных проектов оказались «Три кота», «Маша и Медведь» и «Чебурашка» и другие мультфильмы.

В среднем пользователь смотрит около двух анимационных тайтлов в год, при этом потребление сосредоточено в вечерние часы: в будние дни пик приходится на 18:00–19:00, а в выходные анимацию активно смотрят на протяжении всего дня — с 9:00 до 20:00. На этом фоне в топе самых популярных проектов — проверенные временем франшизы: «Три кота» и «Маша и Медведь», а также «Чебурашка. Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Умка на ёлке», «Синий трактор» и «Простоквашино». Сразу несколько позиций занимают разные форматы одних и тех же брендов — от сериалов до полнометражных выпусков, что подтверждает устойчивый интерес зрителей к знакомым историям.

Похожая логика сохраняется и в пересмотрах: зрители чаще всего возвращаются к уже знакомым проектам, однако здесь есть свои лидеры. Так, чаще всего пересматривают «Умку на ёлке», несмотря на то что в общем топе стабильно лидируют «Три кота». При этом в пересмотрах заметны и отдельные проекты, которые не повторяют основной рейтинг, например «Маша и Медведь: Песенки для малышей». Это подтверждает, что анимация работает как контент с высокой пересматриваемостью, особенно для семейной аудитории.

При таком устойчивом интересе к жанру холдинг ON Медиа ранее объявил о запуске своего первого оригинального анимационного сериала «Лесовички», который создается совместно со студией «Рокет Фокс» и сценаристом франшизы «Щенячий патруль» Джеймсом Бекшоллом. Проект вырос из книжной серии издательства «Строки» и станет основой для развития анимационной вселенной для детской аудитории.

Рост доли анимации, высокая пересматриваемость и доминирование франшиз показывают, что этот жанр остаётся одной из самых устойчивых и востребованных категорий контента с потенциалом для новых оригинальных проектов.