Академик Российской академии художеств Станислав Бенедиктов стал художником спектакля РАМТ «Душа моя Павел»

24 и 29 апреля 2022 года в Российском академическом молодежном театре состоятся премьерные показы спектакля «Душа моя Павел», художником которого стал академик Российской академии художеств Станислав Бенедиктов.

Действие премьерной постановки по роману А.Варламова происходит в 80-е годы прошлого века. Не скрывая сложных проблем, характерных для этого периода советской жизни, ни автор, ни режиссер А.Бородин, ни другие участники спектакля не впадают в столь популярное сейчас очернение. Действие динамично, насыщено глубокой, но не злобной иронией и верой в человеческую доброту и порядочность при любых, даже самых сложных, обстоятельствах жизни.

Спектакль в значительной степени музыкальный. В инсценировке четко выверено соотношение ритмичной хореографии и живой оркестровой музыки, соответствующей времени, «программных» песен под оркестр и под гитару, исполняемых самими актерами. Эта массовая ритмика, имеющая сюжетную нагрузку, безупречно синхронна и профессиональна. Отдельную смысловую роль несут повторяющиеся сцены общего жонглирования под музыку цинковыми ведрами, предназначенными для картошки, на сбор которой направлены первокурсники МГУ по ходу действия пьесы.

Небольшой эстрадный оркестр становится частью декорационного решения пьесы. На противоположной от него половине сценической площадки — кумачовые лозунги общественно-партийной тематики, находящиеся в регулярном движении. Главной же частью художественно-пространственной идеи становятся многочисленные длинные узкие скамейки, столы и стулья в непрерывно меняющихся количествах и сочетаниях. Герои пьесы их быстро выносят, уносят и складывают в тематические композиции, соответствующие сюжету. Эта нехитрая мебель становится то университетской аудиторией, то избой, то баней, то картофельной делянкой, то шалашом и т.д. Но какую бы содержательную функцию не преследовали эти многочисленные построения, они каждый раз представляют собой замечательные художественно-декоративные объекты, которыми можно просто любоваться. Общую сценографическую картину дополняют черно-белые видеопроектные инсталляции абстрактно-пейзажного характера на заднике сцены. Главное достоинство спектакля – редкое единство работы режиссера, художника-постановщика, музыки, хореографии, актерского исполнения.

Спектакль веселый и грустный одновременно. Смотрится с неослабевающим интересом.

Отделение театрально-декорационного искусства РАХ

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