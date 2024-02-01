На орбите Земли появится первый арт-объект

В мае 2024 года с космодрома «Восточный» художница Настя Миро совместно с частной космической компанией «СПУТНИКС» отправит в космос арт-объект Octo-Pax – модель осьминога, выполненную из специального сплава, способного выдержать все сопутствующие запуску нагрузки и негативные воздействия за пределами земной атмосферы. Он станет первым в мире арт-объектом, выведенным на орбиту Земли.

Художница Настя Миро выбрала осьминога героем своей скульптуры для отправки в Космос не случайно. Осьминоги – самые интеллектуально развитые животные, которые к тому же способны к изменению собственной ДНК, потому многие ученые считают их особенными. Кроме того, они собирают на дне океана мусор, который туда попал из-за не всегда уважительного отношения человека к окружающей природе и «перерабатывают» его, строя новые дома для себя и рыб. То, что могло навредить мировому океану, получает вторую жизнь.

Octo-Pax держит в своих щупальцах советские, европейские, американские спутники, которые навсегда остались на орбите. Выполнив свое предназначение, все эти осколки оборудований, бывшие когда-то очень современными, уступили место новым технологиям, но остались в том же космическом пространстве уже в качестве космического мусора, напоминая о мечте человека о покорении Вселенной. Они стали помехой для работы МКС и других новых космических станций. Осьминог Octo-Pax становится символом очищения околоземной орбиты от космического мусора и негатива, а также обращает наше внимание на то, как важно избавиться от старого, чтобы сделать что-то новое.

Арт-объект размером 5x5 см будет размещен в спутнике нового поколения типа Cubesat (размер 10x10 см). Внутри будет закреплена камера слежения, направленная на осьминога и на окно. Благодаря ей мы сможем дистанционно в онлайн-режиме следить за путешествием Octo-Pax по орбите земли, видеть нашу планету, космический мусор, МКС и другие объекты.

Спутник, в котором полетит осьминог, останется на орбите до завершения рабочих задач. Через четыре года по завершении своей миссии он будет выведен с орбиты Земли, и вместе со скульптурой сгорит в атмосфере. Получается, осьминог жертвует собой, привлекая внимание людей не только к проблемам, существующим в космическом пространстве, но, в первую очередь, к проблемам живущих на Земле.

Проект является частью поддержки программы Space-π, направленной на разработку и производство малых космических аппаратов на отечественной платформе, формирование на орбите группировки спутников типа Сubesat 3U и вовлечение молодой аудитории в космические технологии. Запуск состоится в рамках программы Фонда Бортника Space-π.

Настя Миро – активный российский художник, работающий в разных областях искусства, включая видео-арт, скульптуру, инсталляцию, но основной ее специализацией является реалистичная темперная живопись. За 12 лет активной выставочной деятельности она участвовала более чем в 30 персональных и групповых выставках. В 2022 и 2023 году у Насти прошли успешные выставки в галерее Jart (Москва) и Ural Vision (Екатеринбург), посвященные теме советского космического корабля Буран. Настя не просто творчески осмысляет тему российского и советского космоса, но и работает в архивах и инициирует регулярные поездки на Байконур.

Фото из личного архива Насти МИРО