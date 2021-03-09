Поэт Михаил Гуцериев отмечает свой День рождения!

9 мар­та 2021 года отме­ча­ет день рож­де­ния леген­дар­ный поэт, член Сою­за писа­те­лей Рос­сии, мно­го­крат­ный побе­ди­тель пре­стиж­ных музы­каль­ных фести­ва­лей и кон­кур­сов, автор более 300 песен и чело­век неве­ро­ят­но­го талан­та Миха­ил Гуцериев!

Глу­бо­кий внут­рен­ний мир и раз­но­сто­рон­ний круг инте­ре­сов поз­во­ля­ет Миха­и­лу Сафар­бе­ко­ви­чу тво­рить и созда­вать хиты в самых раз­ных музы­каль­ных жан­рах и направ­ле­ни­ях: от поп-музы­ки и шан­со­на до хип-хопа и рус­ско­го рока, что дела­ет его самым вос­тре­бо­ван­ным и уни­каль­ным поэтом.

Сего­дня в репер­ту­а­ре прак­ти­че­ски каж­до­го рос­сий­ско­го арти­ста есть пес­ня на сти­хи Гуце­ри­е­ва. За про­шед­ший год рабо­ты авто­ра укра­си­ли репер­ту­ар Гри­го­рия Леп­са, Нико­лая Бас­ко­ва, Таи­сии Пова­лий, Вале­рия Сют­ки­на, Нины Шац­кой, Вла­ди­сла­ва Медя­ни­ка, груп­пы «Фаб­ри­ка», груп­пы «ПМ» и мно­гих других.

Сер­деч­но поздра­ви­ли поэта певец Нико­лай Бас­ков, Таи­сия Пова­лий и Алек­сандр Буйнов:

«Доро­гой, ува­жа­е­мый, люби­мый Миха­ил Сафар­бе­ко­вич! От все­го серд­ца при­со­еди­ня­юсь ко всем поздрав­ле­ни­ям в честь Ваше­го Дня рож­де­ния! Вы, конеч­но же, насто­я­щий друг, Вы огром­ная твор­че­ская лич­ность и самое глав­ное, что Вы так люби­те искус­ство, что ста­ра­е­тесь его с каж­дым годом делать инте­рес­нее и луч­ше. Это вид­но в Вашем сотруд­ни­че­стве с огром­ным коли­че­ством арти­стов, кото­рые испол­ня­ют Ваше внут­рен­нее состо­я­ние, кото­рое выра­же­но в сти­хах. Они это испол­ня­ют сво­и­ми голо­са­ми, а голос каж­до­го арти­ста уни­ка­лен. Вы нахо­ди­те ключ к каж­до­му тем или иным про­из­ве­де­ни­ям. Вы за эти годы созда­ли огром­ное коли­че­ство хитов. Я безум­но счаст­лив, что имею непо­сред­ствен­ное отно­ше­ние в тан­де­ме рабо­ты с Вами. сколь­ко все­го было спе­то, сколь­ко мы ещё спо­ём! Я хочу, что­бы Вы улы­ба­лись, кай­фо­ва­ли, что­бы всё, что Вы дела­е­те в твор­че­стве Вас дела­ло сво­бод­нее и силь­нее в биз­не­се. Про­сто будь­те счаст­ли­вы и хочет­ся ска­зать спа­си­бо Вам за всё! Вы вели­кий, выда­ю­щий­ся чело­век! С Днём рож­де­ния!» — ска­зал тёп­лые сло­ва народ­ный артист РФ Басков.

«Ува­жа­е­мый, Доро­гой Миха­ил Сафар­бе­ко­вич! От все­го серд­ца Поздрав­ляю Вас с Днём рож­де­ния! Желаю Вам креп­ко­го здо­ро­вья, самых фан­та­сти­че­ских пла­нов и их вол­шеб­но­го испол­не­ния! От всей Души бла­го­да­рю Вас за высо­кое твор­че­ство и воз­мож­ность быть его частью! С огром­ной любо­вью и вос­хи­ще­ни­ем, все­гда ваша Таи­сия Пова­лий», — поздра­ви­ла поэта Таи­сия Повалий.

«Сего­дня День рож­де­ния поэта Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва! Доро­гой мой друг, пусть в жиз­ни тво­ей будет толь­ко радость, а, если ино­гда при­хо­дит чёр­ная поло­са, то это толь­ко для того, что­бы ощу­ще­ние сча­стья было силь­нее и ярче!

Люб­ви в семье, уда­чи в делах и в твор­че­стве! А глав­ное — будь здо­ров сто лет и радуй нас новы­ми сти­ха­ми и пес­ня­ми! Смот­рим, слу­ша­ем «Две жиз­ни» — это пер­вая пес­ня, напи­сан­ная мной на сти­хи Миха­и­ла! Пер­вый блин…не комом», — напи­сал в сво­ём Instagram народ­ный артист РФ Алек­сандр Буйнов.

По дан­ным круп­ней­ше­го рос­сий­ско­го музы­каль­но­го пор­та­ла TOPHIT за послед­ний год про­из­ве­де­ния на сти­хи поэта про­зву­ча­ли в эфи­рах радио­стан­ций Рос­сии, стран СНГ и даль­не­го зару­бе­жья в общей слож­но­сти более 12 мил­ли­о­нов раз, а сово­куп­ная ауди­то­рия офи­ци­аль­но­го кана­ла GUTSERIEV MEDIA на YouTube соста­ви­ла более 63 мил­ли­о­нов человек.

С каж­дым разом Миха­ил Гуце­ри­ев остав­ля­ет осо­бый твор­че­ский след в музы­каль­ной инду­стрии и не пере­ста­ёт удив­лять неор­ди­нар­ны­ми про­ек­та­ми, иде­я­ми и жела­ни­ем сде­лать в музы­ке что-то новое. Бла­го­да­ря сотруд­ни­че­ству с моло­ды­ми и талант­ли­вы­ми испол­ни­те­ля­ми — Артё­мом Каче­ром и обла­да­тель­ни­цей пре­мии Grammy POLINA — пес­ни на сти­хи Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва обре­ли широ­кую попу­ляр­ность сре­ди моло­дой ауди­то­рии: клип на хит «Твой пер­вый» толь­ко в соци­аль­ных сетях собрал более 10 мил­ли­о­нов про­смот­ров, а чел­лендж на пес­ню посмот­ре­ло более 16 мил­ли­о­нов поль­зо­ва­те­лей соц­се­ти TikTok. Клип певи­цы POLINA «Джан­га» уви­де­ло более 11 мил­ли­о­нов человек.

Теп­ло поздра­ви­ли Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва и рас­ска­за­ли о сов­мест­ной рабо­те певи­ца Сла­ва и Зара:

«Доро­гой Миха­ил Сафар­бе­ковч, от все­го серд­ца поздрав­ляю Вас с Днём рож­де­ния! Желаю Вам креп­ко­го здо­ро­вья, сча­стья, люб­ви и, конеч­но же, море вдох­но­ве­ния! Спа­си­бо Вам за вашу под­держ­ку, за Вашу помощь, за Ваше твор­че­ство! Все­гда Ваша, пре­дан­ная Сла­ва! Спа­си­бо за самую люби­мую пес­ню «Спе­лый мой», — поде­ли­лась певи­ца Слава.

«Я от все­го серд­ца хочу поздра­вить наше­го доро­го­го Миха­и­ла Сафар­бе­ко­ви­ча Гуце­ри­е­ва! Миха­ил Сафар­бе­ко­вич, спа­си­бо Вам боль­шое за эти пес­ни, кото­рые Вы мне пода­ри­ли — я их очень люб­лю и доро­жу ими. Это пес­ни «Сча­стье над зем­лёй», «Этот год люб­ви», «У люб­ви свои зако­ны» и я очень наде­юсь, что у нас родят­ся ещё пре­крас­ные ком­по­зи­ции, кото­рые будут так­же люби­мы слу­ша­те­ля­ми. Я Вам желаю сча­стья, желаю люб­ви, желаю Вам радо­сти и креп­ко­го-креп­ко­го здо­ро­вья. Все­гда Ваша, Зара. С Днём рож­де­ния!», — поздра­ви­ла авто­ра Заслу­жен­ный артист­ка РФ Зара.

Миха­ил Гуце­ри­ев взял­ся за один из самых слож­ных музы­каль­ных жан­ров — романс. Поэтом было напи­са­но сра­зу 2 про­из­ве­де­ния, кото­рые так­же полу­чи­ли все­на­род­ное при­зна­ние. Создан­ная спе­ци­аль­но для певи­цы Поли­ны Гага­ри­ной ком­по­зи­ция «Ты не целуй» ста­ла саунд­тре­ком к теле­се­ри­а­лу «Оскол­ки» на теле­ка­на­ле «Рос­сия 1», укра­си­ла номер побе­ди­те­лей теле­про­ек­та «Лед­ни­ко­вый пери­од» на Пер­вом кана­ле — актри­сы Оль­ги Кузь­ми­ной и Олим­пий­ско­го чем­пи­о­на по фигур­но­му ката­нию Алек­сандра Энбер­та. Пес­ня «Вышло вре­мя безум­ных стра­стей» поло­жи­ла нача­ло сотруд­ни­че­ства авто­ра с дивой рус­ско­го роман­са Ниной Шац­кой и созда­нию кра­си­вой видео­и­сто­рии в глав­ной роли с актё­ром Дмит­ри­ем Дюжевым.

Сло­ва поздрав­ле­ния выра­зи­ла дива рус­ско­го роман­са Нина Шац­кая и шан­со­нье Вла­ди­слав Медяник:

«Миха­ил Сафар­бе­ко­вич, я поздрав­ляю Вас от всей души с Днём рож­де­ния! Глав­ное, я желаю Вам здо­ро­вья, сча­стья и вдох­но­ве­ния! Что­бы писа­лись новые стро­ки, что­бы рож­да­лись новые пес­ни и огром­ное Вам спа­си­бо за нашу заме­ча­тель­ную ком­по­зи­цию «Вышло вре­мя безум­ных стра­стей», за клип, кото­рый на мой взгляд полу­чил­ся про­сто неве­ро­ят­ным! Я очень наде­юсь на наше после­ду­ю­щее сотруд­ни­че­ство и ещё раз будь­те счаст­ли­вы, здо­ро­вы и люби­мы, люби­те!», — поздра­ви­ла Нина Шацкая.

«Пес­ня «Тяже­ло седо­му паца­ну…» взбу­до­ра­жи­ла инте­рес к мое­му твор­че­ству, и я хочу обра­тить­ся к поэту. Глу­бо­ко­ува­жа­е­мый Миха­ил Сафар­бе­ко­вич! От все­го серд­ца поздрав­ляю вас с днём рож­де­ния. Желаю Вам все­го само­го-само­го доб­ро­го. Я очень наде­юсь на про­дол­же­ние нашей твор­че­ской друж­бы, и я бы очень хотел запи­сать целый аль­бом на Ваши сти­хи и опи­сать всю жизнь в этой поэ­ме. С днём рож­де­ния!», — рас­ска­зал Медяник.

Твор­че­ский год был богат на награ­ды и титу­лы: ака­де­ми­ки Рос­сий­ской наци­о­наль­ной музы­каль­ной пре­мии «Вик­то­рия» при­зна­ли Миха­и­ла Сафар­бе­ко­ви­ча побе­ди­те­лем в номи­на­ции «Поэт года» за сти­хи к неве­ро­ят­но­му роман­су «Ты не целуй», так­же поэт стал обла­да­те­лем 8‑ми дипло­мов пре­стиж­но­го музы­каль­но­го фести­ва­ля «Пес­ня года 2020».

«Сего­дня День рож­де­ния одно­го из ярчай­ших поэтов Рос­сии — Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва! Для меня боль­шая честь при­кос­нуть­ся к твор­че­ству Миха­и­ла Сафар­бе­ко­ви­ча, всё нача­лось с пес­ни «Вре­мя ходит назад». Сей­час мы гото­вим ещё кое-что инте­рес­ное. В поэ­зии Гуце­ри­е­ва есть что-то боль­шее, чем про­сто эст­ра­да. Он боль­шой поэт. От души поздрав­ляю Миха­и­ла Сафар­бе­ко­ви­ча с днём рож­де­ния и желаю неис­ся­ка­е­мой твор­че­ской энер­гии, радо­сти жиз­ни и креп­ко­го здо­ро­вья», — поздра­вил Интарс Бусулис.

В канун празд­но­ва­ния сво­е­го дня рож­де­ния поэт при­го­то­вил пода­рок поклон­ни­кам сво­е­го твор­че­ства и люби­те­лям само­го попу­ляр­но­го песен­но­го кон­кур­са «Евро­ви­де­ние-2021». 5 мар­та состо­ял­ся офи­ци­аль­ный релиз пес­ни «SUGAR», с кото­рой пред­ста­ви­тель­ни­ца Мол­до­вы Ната­лья Гор­ди­ен­ко высту­пит в Рот­тер­да­ме на 65‑м кон­кур­се пес­ни. Миха­ил Гуце­ри­ев напи­сал сти­хи к кон­курс­ной ком­по­зи­ции, а музы­ку созда­ли Филипп Кир­ко­ров и Димит­рис Кон­то­пу­лос (Dimitris Kontopoulos).

Сво­и­ми чув­ства­ми поде­лил­ся и поздра­вил народ­ный артист РФ, ком­по­зи­тор и про­дю­сер Филипп Киркоров:

«Миха­ил Сафар­бе­ко­вич, спа­си­бо за то, что Вы потря­са­ю­щий чело­век. Вы талант­ли­вый, Вы доб­рей­ший, пре­крас­ный, Вы наш друг и мой брат! Я бес­ко­неч­но счаст­лив, что есть пес­ня «Sugar», с кото­рой наша гран­ди­оз­ная коман­да Dream Team отпра­вит­ся в уди­ви­тель­ное путе­ше­ствие под назва­ни­ем Евро­ви­де­ние 2021. Вы в поис­ке, Вы ище­те, Вы люби­те, если люби­те — люби­те, если нена­ви­ди­те — нена­ви­ди­те, я учусь от Вас каж­дый раз! И сего­дня раз­ре­ши­те поздра­вить Вас с Днём Рож­де­ния, поже­лать Вам самое глав­ное — здо­ро­вья, я вас люб­лю, нет — Я Вас обо­жаю! Ваш Филипп Кир­ко­ров, с Днём Рождения!».

В день рож­де­ния поэта на мно­го­чис­лен­ных радио­стан­ци­ях и теле­ка­на­лах зву­чат луч­шие хиты Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва и поздрав­ле­ния от кол­лег по цеху: арти­стов, ком­по­зи­то­ров, музы­кан­тов, про­дю­се­ров, кли­п­мей­ке­ров, с кото­ры­ми сотруд­ни­чал и про­дол­жа­ет рабо­ту автор.

Редак­ция СМИ «Арт­Мос­ко­вия» уже не один год осве­ща­ет твор­че­скую дея­тель­ность Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва, его кол­лег и дру­зей, и от всей души жела­ет Миха­и­лу Сафар­бе­ко­ви­чу креп­ко­го здо­ро­вья, неиз­мен­но­го успе­ха, радо­сти, сча­стья, бла­го­по­лу­чия! Мир Вам и Ваше­му дому!

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