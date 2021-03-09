Поэт Михаил Гуцериев отмечает свой День рождения!

9 марта 2021 года отмечает день рождения легендарный поэт, член Союза писателей России, многократный победитель престижных музыкальных фестивалей и конкурсов, автор более 300 песен и человек невероятного таланта Михаил Гуцериев!
Глубокий внутренний мир и разносторонний круг интересов позволяет Михаилу Сафарбековичу творить и создавать хиты в самых разных музыкальных жанрах и направлениях: от поп-музыки и шансона до хип-хопа и русского рока, что делает его самым востребованным и уникальным поэтом.
Сегодня в репертуаре практически каждого российского артиста есть песня на стихи Гуцериева. За прошедший год работы автора украсили репертуар Григория Лепса, Николая Баскова, Таисии Повалий, Валерия Сюткина, Нины Шацкой, Владислава Медяника, группы «Фабрика», группы «ПМ» и многих других.
Сердечно поздравили поэта певец Николай Басков, Таисия Повалий и Александр Буйнов:
«Дорогой, уважаемый, любимый Михаил Сафарбекович! От всего сердца присоединяюсь ко всем поздравлениям в честь Вашего Дня рождения! Вы, конечно же, настоящий друг, Вы огромная творческая личность и самое главное, что Вы так любите искусство, что стараетесь его с каждым годом делать интереснее и лучше. Это видно в Вашем сотрудничестве с огромным количеством артистов, которые исполняют Ваше внутреннее состояние, которое выражено в стихах. Они это исполняют своими голосами, а голос каждого артиста уникален. Вы находите ключ к каждому тем или иным произведениям. Вы за эти годы создали огромное количество хитов. Я безумно счастлив, что имею непосредственное отношение в тандеме работы с Вами. сколько всего было спето, сколько мы ещё споём! Я хочу, чтобы Вы улыбались, кайфовали, чтобы всё, что Вы делаете в творчестве Вас делало свободнее и сильнее в бизнесе. Просто будьте счастливы и хочется сказать спасибо Вам за всё! Вы великий, выдающийся человек! С Днём рождения!» — сказал тёплые слова народный артист РФ Басков.
«Уважаемый, Дорогой Михаил Сафарбекович! От всего сердца Поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, самых фантастических планов и их волшебного исполнения! От всей Души благодарю Вас за высокое творчество и возможность быть его частью! С огромной любовью и восхищением, всегда ваша Таисия Повалий», — поздравила поэта Таисия Повалий.
«Сегодня День рождения поэта Михаила Гуцериева! Дорогой мой друг, пусть в жизни твоей будет только радость, а, если иногда приходит чёрная полоса, то это только для того, чтобы ощущение счастья было сильнее и ярче!
Любви в семье, удачи в делах и в творчестве! А главное — будь здоров сто лет и радуй нас новыми стихами и песнями! Смотрим, слушаем «Две жизни» — это первая песня, написанная мной на стихи Михаила! Первый блин…не комом», — написал в своём Instagram народный артист РФ Александр Буйнов.
По данным крупнейшего российского музыкального портала TOPHIT за последний год произведения на стихи поэта прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья в общей сложности более 12 миллионов раз, а совокупная аудитория официального канала GUTSERIEV MEDIA на YouTube составила более 63 миллионов человек.
С каждым разом Михаил Гуцериев оставляет особый творческий след в музыкальной индустрии и не перестаёт удивлять неординарными проектами, идеями и желанием сделать в музыке что-то новое. Благодаря сотрудничеству с молодыми и талантливыми исполнителями — Артёмом Качером и обладательницей премии Grammy POLINA — песни на стихи Михаила Гуцериева обрели широкую популярность среди молодой аудитории: клип на хит «Твой первый» только в социальных сетях собрал более 10 миллионов просмотров, а челлендж на песню посмотрело более 16 миллионов пользователей соцсети TikTok. Клип певицы POLINA «Джанга» увидело более 11 миллионов человек.
Тепло поздравили Михаила Гуцериева и рассказали о совместной работе певица Слава и Зара:
«Дорогой Михаил Сафарбековч, от всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, любви и, конечно же, море вдохновения! Спасибо Вам за вашу поддержку, за Вашу помощь, за Ваше творчество! Всегда Ваша, преданная Слава! Спасибо за самую любимую песню «Спелый мой», — поделилась певица Слава.
«Я от всего сердца хочу поздравить нашего дорогого Михаила Сафарбековича Гуцериева! Михаил Сафарбекович, спасибо Вам большое за эти песни, которые Вы мне подарили — я их очень люблю и дорожу ими. Это песни «Счастье над землёй», «Этот год любви», «У любви свои законы» и я очень надеюсь, что у нас родятся ещё прекрасные композиции, которые будут также любимы слушателями. Я Вам желаю счастья, желаю любви, желаю Вам радости и крепкого-крепкого здоровья. Всегда Ваша, Зара. С Днём рождения!», — поздравила автора Заслуженный артистка РФ Зара.
Михаил Гуцериев взялся за один из самых сложных музыкальных жанров — романс. Поэтом было написано сразу 2 произведения, которые также получили всенародное признание. Созданная специально для певицы Полины Гагариной композиция «Ты не целуй» стала саундтреком к телесериалу «Осколки» на телеканале «Россия 1», украсила номер победителей телепроекта «Ледниковый период» на Первом канале — актрисы Ольги Кузьминой и Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Александра Энберта. Песня «Вышло время безумных страстей» положила начало сотрудничества автора с дивой русского романса Ниной Шацкой и созданию красивой видеоистории в главной роли с актёром Дмитрием Дюжевым.
Слова поздравления выразила дива русского романса Нина Шацкая и шансонье Владислав Медяник:
«Михаил Сафарбекович, я поздравляю Вас от всей души с Днём рождения! Главное, я желаю Вам здоровья, счастья и вдохновения! Чтобы писались новые строки, чтобы рождались новые песни и огромное Вам спасибо за нашу замечательную композицию «Вышло время безумных страстей», за клип, который на мой взгляд получился просто невероятным! Я очень надеюсь на наше последующее сотрудничество и ещё раз будьте счастливы, здоровы и любимы, любите!», — поздравила Нина Шацкая.
«Песня «Тяжело седому пацану…» взбудоражила интерес к моему творчеству, и я хочу обратиться к поэту. Глубокоуважаемый Михаил Сафарбекович! От всего сердца поздравляю вас с днём рождения. Желаю Вам всего самого-самого доброго. Я очень надеюсь на продолжение нашей творческой дружбы, и я бы очень хотел записать целый альбом на Ваши стихи и описать всю жизнь в этой поэме. С днём рождения!», — рассказал Медяник.
Творческий год был богат на награды и титулы: академики Российской национальной музыкальной премии «Виктория» признали Михаила Сафарбековича победителем в номинации «Поэт года» за стихи к невероятному романсу «Ты не целуй», также поэт стал обладателем 8‑ми дипломов престижного музыкального фестиваля «Песня года 2020».
«Сегодня День рождения одного из ярчайших поэтов России — Михаила Гуцериева! Для меня большая честь прикоснуться к творчеству Михаила Сафарбековича, всё началось с песни «Время ходит назад». Сейчас мы готовим ещё кое-что интересное. В поэзии Гуцериева есть что-то большее, чем просто эстрада. Он большой поэт. От души поздравляю Михаила Сафарбековича с днём рождения и желаю неиссякаемой творческой энергии, радости жизни и крепкого здоровья», — поздравил Интарс Бусулис.
В канун празднования своего дня рождения поэт приготовил подарок поклонникам своего творчества и любителям самого популярного песенного конкурса «Евровидение-2021». 5 марта состоялся официальный релиз песни «SUGAR», с которой представительница Молдовы Наталья Гордиенко выступит в Роттердаме на 65‑м конкурсе песни. Михаил Гуцериев написал стихи к конкурсной композиции, а музыку создали Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).
Своими чувствами поделился и поздравил народный артист РФ, композитор и продюсер Филипп Киркоров:
«Михаил Сафарбекович, спасибо за то, что Вы потрясающий человек. Вы талантливый, Вы добрейший, прекрасный, Вы наш друг и мой брат! Я бесконечно счастлив, что есть песня «Sugar», с которой наша грандиозная команда Dream Team отправится в удивительное путешествие под названием Евровидение 2021. Вы в поиске, Вы ищете, Вы любите, если любите — любите, если ненавидите — ненавидите, я учусь от Вас каждый раз! И сегодня разрешите поздравить Вас с Днём Рождения, пожелать Вам самое главное — здоровья, я вас люблю, нет — Я Вас обожаю! Ваш Филипп Киркоров, с Днём Рождения!».
В день рождения поэта на многочисленных радиостанциях и телеканалах звучат лучшие хиты Михаила Гуцериева и поздравления от коллег по цеху: артистов, композиторов, музыкантов, продюсеров, клипмейкеров, с которыми сотрудничал и продолжает работу автор.
Редакция СМИ «АртМосковия» уже не один год освещает творческую деятельность Михаила Гуцериева, его коллег и друзей, и от всей души желает Михаилу Сафарбековичу крепкого здоровья, неизменного успеха, радости, счастья, благополучия! Мир Вам и Вашему дому!Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.