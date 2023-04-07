Актриса Ирина Розанова больше не хочет ходить на свидания

61-летняя Ирина Розанова редкий гость на светских мероприятиях. Но артистка не могла пропустить премьеру фильма, в котором сыграла главную роль. Звезда удивила публику молодежным стилем: модные брюки, яркий свитер и рюкзак за спиной.

«У нас такой фильм! Мы боремся с нечестью. Вот эта кошечка точно будет бороться с нечестью! Вот кольцо с черным питоном, внутри него написано: «Никогда не сдавайся!» - комментирует артистка.

Актриса выглядит гораздо моложе своих лет. В СМИ то и дело пишут о пластических операциях Розановой. Однако сама звезда уверяет, что ни разу не ложилась под нож хирурга. Признается: ее цветущий вид - это результат работы косметологов: она колет филлеры, ботокс и делает омолаживающие процедуры.

«Спасибо маме с папой. Это генетика. Машину же мы чиним, меняем бензин, меняем масло! Так же и мы себе делаем - меняем масло», - считает Ирина.

Чтобы быть в форме Розанова перешла на дробное питание, исключила вредные продукты и ведет подсчет калорий.

«Беру на съемки разные салаты, авокадо, какой-нибудь кашки киноа, козий сыр. Ем по чуть-чуть, но часто», - объясняет свой внешний вид Розанова.

«Может быть, у нее не было раньше времени посвятить время себе. Она классная актриса, я очень ее уважаю, люблю её работы», - восхищается коллегой Елена Борщева.

«Чтобы хорошо выглядеть, требуются определенные усилия. Но еще важно сохранять оптимизм. Надо больше улыбаться, больше накладывать себе на лицо каких-нибудь приятных вещей», - считает актриса Елена Бирюкова.

Профессия актрисы обязывает её выглядеть хорошо. В фильмографии Розановой – около двухсот работ. Она по-прежнему снимается в кино и сериалах. А вот личная жизнь Ирины не сложилась.

«Мне 61 год исполнился, я пока подзавязала, дайте отдохнуть, ребята! У меня была такая великая жизнь! А вот характер скверный, увидела я в жизни очень много», - улыбается Ирина.

Артистке приписывали романы с Александром Абдуловым, Александром Калягиным и Арменом Джигарханяном. Она смогла очаровать звезду французского кино Алена Делона. Была в трех официальных и двух гражданских браках. Но все они закончились неудачно. Розанова пережила измену и предательство, смерть любимого человека. Но главным потрясением стал выкидыш во время долгожданной беременности. После этого врачи сообщили ей, она больше не сможет стать матерью.

«Ой, девочки, ну я же советская! Какие психологи!? О чем вы говорите?! Мы столько сыграли всякого классики в своей жизни, где каждый персонаж - это жизнь, это разбор, - вот вам и психологи», - уверяет артистка.

13 лет назад актриса похоронила отца. Спустя пять лет из жизни ушла ее мама. Ирина до сих пор хранит личные вещи родителей как самую большую драгоценность.

«Какие-то мамины вещи остались, часики, например, я в них снимаюсь. Колечки. Нет каких-то супер-супер, но они дороги мне, дороже всяких брульянтов», - говорит Розанова.

Чтобы справиться с болью от потери близких, Ирина завела котенка шотландской вислоухой породы.

«Этот котенок у меня 13-й год, сердцем привязалась, уже не знаю, как без него. Это фантастическое плюшевое существо! Мы не любим, когда нас тискают, мы не любим, когда нас просто берут на руки», - умиляется Ирина.

Розанова признается, отвлечься от тягот жизни ей всегда помогали заботы по дому. Она обожает готовить, наводить чистоту и уют в своей двухкомнатной квартире. Этим летом звезда провела уже пятый ремонт. Говорит, ей нравится менять интерьеры и собственноручно проводить малярные и штукатурные работы.

«Раньше бы я, наверно, закончила бы курсы и занялась этим делом. Я могу красить, класть плитку. Не знаю электричество и воду, вот это я не могу. Я могу пилить, строгать, красить, малярить», - хвалится звезда кино.

Ирину много лет печалило отсутствие детей. Однажды ей даже захотелось взять ребенка из детского дома. Но потом актриса отказалась от этой идеи. Поняла, что не сможет уделять ему много времени. Сейчас она уже смирилась со своим одиночеством. И всецело отдала себя профессии.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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