Новая девушка Григория Лепса моложе его на 34 года

Чуть больше месяца назад разведенный Григорий Лепс шокировал поклонников новостью: он больше не одинок. Свою новую избранницу артист описал как исключительную женщину моложе его на 30 лет. Но имя возлюбленной предпочел держать в секрете.

«Очень хорошая женщина. Очень красивая женщина. Я ей предан. Я ей восхищаюсь. Она настоящая женщина», - говорил артист.

Новую девушку Лепс не познакомил даже с друзьями. Но они заметили, как сильно изменился певец. Он как будто обрел стимул к жизни. Стал чаще посещать светские мероприятия, много шутит.

«Понятно, что Григорий Викторович фигурой берет всегда!» - восхищается коллегой певец Эмин.

Григорий Лепс держал интригу до последнего. И чтобы поклонники не смогли вычислить избранницу, заявил, он встречается сразу с несколькими женщинами!

«Ну есть. Она у меня не одна. Я такой. Пошел в разнос», - уверял тогда Григорий.

Однако на днях имя новой пассии певца было раскрыто. СМИ пишут, сердце артиста покорила 26-летняя журналистка Елизавета Ридель. На протяжении последнего года они регулярно появлялись друг у друга в соцсетях. И якобы познакомились на одном из его корпоративов в Дубае.

«Лепс уже не молод, ему хочется быть таким плейбоем и сердцеедом в прессе и для поклонников. Иметь молодую девушку – это модно», - комментирует светский журналист Феликс Грозданов.

О Елизавете Ридель известно немного. Родом из Владивостока. Работает телеведущей. В своем микроблоге она часто хвастается красивой жизнью: лимузины, частные самолеты, курорты, рестораны, букеты. Многие уверены, всю эту сказку ей оплачивает Лепс!

«Дешевле всех обходится та девушка, которой нужно платить сразу», - шутит Лепс.

Теперь поклонники гадают: как далеко зайдет роман известного артиста и телеведущей. Сам Григорий признавался, что уже готов расстаться с холостяцкой жизнью. Однако друзья музыканта уверены: Лепс лукавит и жениться не собирается!

«Таких Елизавет у Гриши много. Вокруг него всегда крутилось много красивых женщин, но он был однолюбом», - говорят друзья артиста.

«Больше всего мне стыдно за то, что потерял семью», - уверял всех Лепс.

Артист стал свободным мужчиной в декабре 21 года. Он расстался с супругой Анной Шаплыковой после 20-ти лет брака. Музыкант тяжело переживал разрыв с женой. Григорий начал пить, срываться на концертах, и в итоге стал зачинщиком драки возле одного из баров северной столицы.

«Ничего в этом красивого и хорошего нет, вот и сдерживать свои эмоции…, наверное, их необходимо сдерживать, особенно человеку моего положения и возраста. Мужики пошли довольно странные, сам выпросил, сам получил, сам милицию вызвал», - комментирует инцидент артист.

И даже признавшись поклонникам в новом романе, Лепс сожалел, что потерял семью. Певец по-прежнему участвует во всех делах. Он часто навещает бывшую жену и детей, оплачивает их расходы и дарит подарки на праздники.

«Я просто отдал сумму супруге, а она сказала, что выберет именно то, что нравится дочери», - делится Григорий.

«У них было столько общего: работа, дети, семья, дом. Поэтому, я думаю, что чувства никуда не ушли, просто чуть-чуть притихли, но остались», - уверен Грозданов.

Многие уверены, роман певца с телеведущей – лишь попытка вызвать ревность экс- супруги и привлечь ее внимание. Однако сама Шаплыкова, которая, по слухам, ушла от Лепса как раз из-за его измен, пока никак не комментирует происходящее.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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