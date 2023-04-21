Комедия анимационного фильма для всей семьи «Мармадюк» скоро в прокате!

Комедия анимационного фильма для всей семьи «Мармадюк» выйдет в российский прокат 8 июня!

Изначально «Мармадюк» – это веселый семейный газетный комикс, сохраняющий мировую популярность с середины прошлого века. Теперь история о проблемном питомце с добрым сердцем нашла воплощение в анимации и создатели отправили Мармадюка в невероятные приключения, ничем не ограничивая фантазию в масштабе шалостей игривого пса. Дистрибьютор фильма – кинокомпания «Наше кино».

Очаровательный, но неуправляемый дог Мармадюк больше всего на свете любит веселиться со своей семьей, особенно с девятилетним Билли, который снимает крутые видосики. Правда, это всегда приводит к эпическим провалам и регулярным конфузам. Одно из таких видео становится трендовым и попадает на глаза знаменитому собачьему тренеру, считающему себя абсолютным мастером по перевоспитанию четвероногих хулиганов. Приструнить Мармадюка – теперь дело чести и цель карьеры. Вот только кто же кого перевоспитает быстрее?

История дога-проказника началась в 1954 году, когда создатель комиксов Брэд Андерсон, вдохновившись комедийным дуэтом из немого кино Лорел и Харди, разработал забавную историю про типичное американское семейство и их собаку, которая сразу завоевала любовь публики. Сейчас приключения Мармадюка появляются в 660 газетах в 20 странах мира. Рисованная история выиграла National Cartoonists Society's Reuben Award в номинации «лучший газетный комикс». А также существует две дюжины книг про Мармадюка, проданные суммарным тиражом более 10 миллионов экземпляров. Несмотря на популярность, первая экранизация комикса появилась только в 2010 году – художественный фильм с Оуэном Уилсоном в главной роли. Теперь, наконец, зрители увидят анимационный дебют Мармадюка.

Мультфильм «Мармадюк» – для всей семьи, он порадует и взрослых, и детей. Чтобы создать эту историю, режиссер фильма Марк А.З. Диппэ, принимавший участие в создании «Терминатора», привлек к работе над картиной передовые анимационные студии.

В основе сюжета – история, как прославленный дрессировщик решает сделать из непослушного Мармадюка победителя собачьего чемпионата мира, превратив необузданного дога в идеального пса. Но, оказывается, мир хвостатых тоже полон интриг и подстав.

Благодаря своей харизме и популярности у семейной аудитории, Мармадюк стал культовым, он часто принимает участие в благотворительности и является амбассадором программы терапии при помощи собак.

Премьера тизер-трейлера состоялась в VK Видео, крупнейшем видеосервисе России. За сутки видео посмотрели более 700 000 раз.

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