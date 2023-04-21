«Игры и игрушки наших предков» — новая выставка в Музее археологии Москвы

21 апреля в Музее археологии Москвы, филиале Музея Москвы, откроется выставка, которая представит многовековую историю игр и игрушек. Посетители увидят игрушки из глины, дерева, кости, металла, фарфора, ткани, папье-маше, картона и пластмассы. С самыми древними из них дети играли еще две тысячи лет назад, самые «молодые» изготовлены в 1970-1980-х годах. Всего в экспозиции будет представлено около 500 экспонатов, большинство из которых демонстрируется впервые.

Детская вязальная машина «Штрикки», ГДР. 1970-е гг. Частная коллекция

Детская вязальная машина «Штрикки», ГДР. 1970-е гг. Частная коллекция

Пазлы, США. 1946 г. Частная коллекция

Пупс, СССР. 1966-69 гг. Частная коллекция

Коляска, СССР. 1969 г. Кукла, СССР. 1966-69 гг. Частная коллекция

Игрушечная мебель, ГДР. 1964-65 гг. Телевизор, СССР. 1971-73 гг. Частная коллекция

Выкройки платьев для кукол. СССР, 1959 г. Частная коллекция





Машинка «Продукты», ГДР. 1970-е гг. Игрушечный самолёт, СССР. 1960-70-е гг. Частная коллекция

Свайка. XVI — XVII вв. Коллекция Музея Москвы

Фигурка льва. 18 — 19 век. Коллекция Музея Москвы

Деревянный меч. 17 век. Коллекция Музея Москвы

Создание игрушек — древнейшая форма творчества, а готовая игрушка — самый распространенный и недолговечный предмет прикладного искусства. У детей в любой точке мира в любое столетие были игрушки, которые не только служили забавой и развлечением, но и имели важное значение в воспитании, познании мира и его истории.

Открывают выставку «Игры и игрушки наших предков» глиняные изделия раннего железного века, которые с определенной долей вероятности можно считать детскими игрушками. Это знаменитые грузики «дьякова типа», шарики, таблички, погремушки, предметы мелкой пластики и миниатюрные сосуды.

Московские археологи часто находят в средневековых городских слоях глиняные игрушки — погремушки, свистульки, фигурки медведей, коней и даже всадников. Обобщенность образов издавна была свойственна работам мастеров-игрушечников, но каждая из фигурок всегда ассоциировалась с конкретным представлением о животном, птице или человеке.

В экспозиции также представлены и настольные игры Средневековья: шашки, шахматы, фишки для игры в мельницу и кубик для азартной игры в «зернь». Можно увидеть маленький клад из 10 монет, спрятанный внутри разборной шахматной фигурки.

Кожаные мячи, костяные коньки, деревянные меч и кубарь (разновидность волчка), а также свайка (заостренный стержень с массивной шляпкой, которым при игре нужно было попасть в кольцо или несколько колец) и костяные бабки (кости животных, прообразы современных игральных костей) рассказывают о различных коллективных играх юных москвичей на свежем воздухе.

Но если происходящие из археологических раскопок игры и игрушки XVIII — начала XX веков сохранились зачастую в поврежденном или фрагментированном виде, то подобные предметы из частных коллекциях дошли до нас в хорошем состоянии. На выставке можно увидеть фарфоровые фигурки, кукольный чайный сервиз, игральные карты, домино и карточки для игры в лото.

Значительное место в экспозиции занимают разнообразные предметы 1930-1970-х годов. Все они попали в музей из личных собраний сотрудников. Здесь представлены игры и игрушки для детей разных возрастов и интересов, индивидуальные и коллективные: куклы и солдатики, конструкторы и рукоделия, настольные игры, калейдоскопы, мозаики, игрушечная мебель и посуда, фильмоскопы и стереоскопы для диапозитивов. Также можно увидеть фотографии детей с игрушками и советские открытки середины ХХ века.

Даты проведения: 21 апреля 2023 — 7 апреля 2024 года.

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