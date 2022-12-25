Актёр и певец Эрик ПАНИЧ: «Не хочу ни на кого ровняться, стараюсь быть собой»

– Как проходит твоя учеба во ВГИКЕ? Самый любимый и нелюбимый предмет?

– Учеба проходит замечательно, почти каждый день с 9 утра и до 11 вечера учимся, у меня нет нелюбимых предметов, я обожаю все, что у нас там происходит! Учится в институте мне очень нравится, каждый день узнаём что-то новое и совершенствуем свои творческие навыки. Конечно очень устаём, так как занимаемся с 9:00 до 23:00, но это приятная усталость, потому что занимаешься любимым делом. Мне нравятся предметы, которые связаны с моей будущей профессией - это актёрское мастерство, сценическое движение, танец и конечно вокал!

На занятиях по актёрскому мастерству, я чувствую себя в своей тарелке, все проходит на одном дыхании и каждый раз узнаю что-то новое, плюс еще у нас замечательные педагоги, с которыми просто не бывает скучно. Сценическое движение мне очень нравится, для этого предмета надо быть в хорошей форме так как там огромная физическая нагрузка. Готовясь к экзамену по этому предмету, каждый сам себе ставит акробатический номер с декорациями. Ну а танец, это танец, тут нечего говорить, все и так понятно! Вокал - это вообще мой конёк, я могу петь круглосуточно.

– Что или кто является самой большой гордостью в твоей жизни?

– Для меня это конечно же папа, это мой пример для подражания.

– Чему бы ты хотел научиться в будущем?

– Хотел бы стать профессионалом своего дела, как говорят артистом с большой буквы. Но на этом не хочу останавливаться, пройдя весь этот путь хочу попробовать себя в режиссуре. Мне кажется это пик для актера, если он стал отличным режиссером!

– Опиши свой характер пятью разными словами.



– Добрый, честный, общительный, харизматичный, заводной.

– У тебя много друзей? Как вы проводите свободное время? Как часто собираетесь и устраиваете творческие вечера?

– У меня очень много друзей, почти все свободное время мы занимаемся разными делами. Со многими у нас общие интересы - футбол, кино, театр, музыка. А мой лучший друг - это Глеб, мы с ним познакомились год назад на подготовительных курсах для поступления в театральный институт в Гитисе, но он к сожалению, передумал, не поступил. Но мы все равно часто видимся, играем в футбол, это наша общая любимая тема, иногда зависаем в компьютерных клубах, и любим гулять по городу. С друзьями всегда есть чем заняться.

– О чём ты мечтаешь в творческой карьере? Каких высот мечтаешь достичь? Собрать «крокус», сняться в кино и т.д.

– Для меня вершиной является «Оскар», за лучшую мужскую роль и «Грэмми», само собой.

– Какие свои детские мечты ты смог сделать реальностью?

– Детская мечта - это сняться в фильме, и в 2021 она свершилась, я снялся в фильме «Молоко». Он уже вышел в прокат. Режиссер Карен Оганесян. Мне кажется, что фильм получился очень хороший, добрый, с глубоким смыслом. Моя детская мечта воплотилась в жизнь уже не один раз. Я снялся ещё в одно полнометражном фильме под названием «Грозный Папа» этого же режиссёра. Осенью этого года фильм вышел в прокат. А ещё под Новый год выходит второй сезон сериала «Предпоследняя инстанция», режиссер Ольга Акатьева, я сыграл там в четвёртой серии.

– С какой знаменитой личностью ты можешь себя сравнить? На кого ты равняешься? Кем ты восхищаешься?

– Я не хочу ни на кого ровняться, стараюсь быть собой, но всё-таки мои фавориты: Джонни Депп, Джейсон Стэтхэм, Хоакин Феникс, Ян Гиллан, Серж Танкян.

– Расскажи о самом интересном, необычном подарке, который когда-нибудь был сделан тебе?

– Нет таких необычных подарков, все подарки я очень ценю, но самое главное, чтобы человек был рядом.

– Сколько времени в день ты проводишь в социальных сетях?

– Если брать свободное время, а его у меня очень мало, то как получится, могу час, а могу и подольше зависнуть, если не усну. Так как свободное время у меня появляется после 23:00 часов, когда освобождаюсь в институте.

– Как ты относишься к хайпу в соц. сетях, считаешь ли что легкий путь к славе приемлем для артиста?

– Я всегда за честный бизнес, за честную конкуренцию. Устроить скандал в соц. сетях это черный пиар, как его называют. Мне по душе больше белый светлый пиар, не прибегая к вранью.

– Что является для тебя самым сложным в учебе?

– Самое сложное сейчас это выстроить дисциплины с таким сложным графиком.

– В чем ты находишь вдохновение?

– На самом деле, практически во всем, вижу дерево и тут уже пару строчек для песни накидал. Окружающий мир и поклонники - мои главные вдохновители. Мне нравиться, что своим творчеством я могу дарить людям радость. Вообще я люблю петь, и пою всегда и везде. Если мне грустно, я пою, весело тоже пою. Музыка меня так же вдохновляет, люблю слушать и исполнять рок.

– Когда выйдет твоя новая песня и о чем она будет?

– Пока новая не планируется, так как времени очень мало, но постараюсь как можно скорее вас обрадовать. В Новом году все услышите! Всех с наступающим!..

Беседовал Андрей ВАСИЛЬЕВ

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