Алексей ШАРАНИН: «Если ты любишь свою работу, получаешь от неё удовольствие, значит это и есть твоя любимая работа»

Алексей Шаранин - актёр (более 100 работ в кино, а также главные роли), телеведущий Первого канала в программах «Доброе утро. Полезные советы», «Домашний мастер»; концертный ведущий, поэт, артист в сфере шоу-бизнеса: Танцевальный проект #sizovsproduction «Я - Лёха Шаранин», человек у которого творческий богаж в более чем 70 выступлений на топовых концертных площадках, таких, как «Известия Холл», «Руки вверх бар», «Golden Palace», «Колизей» и др. У Алексея есть и сольный альбом «Я - Лёха Шаранин», который доступен на всех цифровых площадках Интернета. В альбом входи 10 душевных песен. И, коненчно Алексей Шаранин яркий, харизматичный, энергичный артист шоу-бизнеса, дарит своим зрителям теплоту, позитивные эмоции и любовь! Встречайте!..

– Вы помните тот момент, когда твёрдо для себя решили, что будете актёром?

– Этот момент я хорошо помню. В раннем детстве, посмотрев по телевизору фильм «Приключения Электроника» в блестящем исполнении братьев Торсуевых, сказал самому себе, что и я могу донести до зрителя свои эмоции, чувства, максимально раскрывая себя в том или ином образе. Это стало началом моего творческого пути, а именно актёрской профессии.

Погружаясь полностью уже в актёрскую профессию, мне хотелось привнести что-то новое в эту огромную индустрию – то, что идёт от души, от сердца, а это, я считаю, - самое главное, что должно быть у настоящего артиста. Актёрская профессия – очень сложная, но в то же время интересная, увлекательная; в ней полностью раскрываешь себя, свой потенциал, свой талант, свои внутренние чувства. Я постоянно развиваюсь и расту в профессиональном плане, открывая с каждым разом в себе что-то новое: новые грани, новые аспекты.

– На каких фильмах вы росли и воспитывались?

– Я до сих пор люблю смотреть классику советского кинематографа, такие замечательные фильмы, как, например, «Три плюс два», «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», «Спортлото 82», «Девушка без адреса», «Королева бензоколонки» и т.д. Это добрые комедии, которые пересматриваешь много раз и понимаешь, что этого мало, насколько там сильно выражается прекрасное и светлое чувство - любовь (любовь правит миром!); любовь не только к зрителю, а к искусству – в данном случае, кинематографу и, конечно, особенное значение здесь имеет превосходная игра актёров, но об этом уже в следующем вопросе.

В настоящее время, к большому сожалению, не хватает таких добрых фильмов, а если и есть такие, то обязательно с криминальным оттенком, либо всё настолько наиграно и не правдоподобно, что нередко задаёшься вопросами, а для чего, а зачем всё это делается. Работа и душа актёра - это единое целое и это сразу чувствуется, от души он исполняет свои роли, или просто так надо, здесь тонкие моменты.

– Кто был любимым актёром?

– Моими любимыми актёрами, опять же возьмём из советской эпохи, были Евгений Леонов («Полосатый рейс»), Андрей Миронов («Бриллиантовая рука»), Надежда Румянцева («Королева бензоколонки»), Борислав Брондуков («Афоня»), Фаина Раневская («Подкидыш»), Савелий Крамаров («Джентльмены удачи»), Георгий Вицин («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»), Юрий Никулин («Старики-разбойники») и многие другие. На таких актёров и хочется равняться, они искренни, правдоподобны, им веришь (со стороны зрителей) и они сами верят себе, в то, что они исполняют, ведь когда веришь, в первую очередь, себе – это уже залог успеха не только в блестящем исполнении своей роли, но и всего кинематографа в целом, а потом уже подключаются другие моменты при просмотре фильма на экране.

– Как отреагировали родители на ваше желание связать жизнь с актёрской профессией?

Вначале были сильно удивлены. Родители предполагали, что я, как они говорили, выберу наиболее достойную, постоянную, высокооплачиваемую работу, пойду менеджером, но выбор человека в профессии заключается не только в самой профессии, а в любви к ней, в прямом смысле этого слова.

Если ты любишь свою работу, вкладываешь в неё свою душу, получаешь от неё удовольствие, кайфуешь даже от этого, то ты на своём месте, значит это и есть твоя любимая работа, а если через силу ты рано утром встаёшь, говоришь самому себе, да зачем я так рано встал, ведь я приду на работу и буду заниматься одним и тем же, мне же скучно от этой работы, так зачем я туда иду - примерно это выглядит так. А если человек идёт на любимую работу – поразмышляйте над тем, какие у него будут реакции, эмоции на лице и т.д.

Со временем родители приняли мой осознанный выбор и всячески меня поддерживали, пока были живы.

– Трудно ли было поступить в ВУЗ?

– Когда выбираешь своим путём развития и продвижения творческий, то также осознанно подходишь и к выбору Вуза, что я и сделал в своё время. Приходилось много готовится к вступительным экзаменам, читать много литературы, например, К.С. «Работа актёра над собой и над ролью», готовить стихи, басни и т.д., но я делал всё это с огромным удовольствием, ведь я с каждым шагом все ближе и ближе прикасался к миру искусства, (к миру кино) и я знал, что я поступлю, буду учиться и развиваться в области кинематографа. У меня на примете было три Вуза: МГУКИ, ВГИК, ИСИ. Точно сейчас не вспомню, почему в итоге выбрал МГУКИ, видимо мне нравилось название, то есть как расшифровывается аббревиатура, особенно крайние слова «культуры и искусства» - видимо эти слова сильно меня затронули и я твёрдо решил – это мой Вуз и всё сложилось успешно.

– В каком возрасте вы впервые снялись в кино и помните этот фильм? Кого вы играли? Сколько вам заплатили?

– С 2011 года активно приступил к съёмкам в кино, получается в 29 лет я исполнил свою первую роль, причём роль в серии сериала «По горячим следам 2 сезон», роль маньяка. Представляете, моя первая роль - отрицательная и достаточно большая, если моего персонажа вывести из серии, то и по большому счёту и серии нет, ведь персонаж главный. Как сейчас вспоминаю, сразу зрителю не понятно, что мой герой маньяк, и только в процессе развития событий выясняется, что мой герой притворялся, когда пришёл в отдел по розыску людей, что, мол, у него пропала жена, помогите найти, всё было не случайно, а для отвода глаз, что и делал мой персонаж, но доблестные рыцари закона Мария Порошина и Вячеслав Разбегаев моего героя раскрыли и вот попался злодей, что называется (улыбается).

Что касается моих заслуженных гонораров, то они всегда разные, индивидуально со мной обсуждают кастинг-директора, ассистенты, но точные суммы я не стал бы озвучивать, ибо, как я уже сказал выше, все индивидуально и не для разглашения.

– На что потратили свой первый гонорар?

– Аххххх. Вспомнить бы этот приятный момент… наверное сходил в «Пятёрочку», и купил много вкусной еды и устроил себе праздник, хотя я и сам человек-праздник, значит получатся двойной был у меня праздник (смеётся). Зато на второй гонорар я сделал ремонт у себя в маленькой комнате в квартире, вполне себе приличный и был весьма доволен.

– Сколько сейчас стоит один ваш съёмочный день?

– О!.. Много. У вас столько денег нет (смеется). Один миллион долларов... (снова смеется). Достойно! По договоренности с кастинг-директорами, агентами и т.д.

– Вам вообще важны деньги или вы работаете ради искусства?

– Деньги - это конечно важный элемент в жизни, я думаю каждого человека, но для меня не самый главный. За деньги не купишь любовь! Конечно же, за вою работу я получаю деньги, но, в первую очередь, я работаю ради достижения конкретной цели в мире искусства, я работаю для и ради искусства, в тоже время не исключая финансовую составляющую. Поэтому схема такая: ты много работаешь, ты тем самым соответственно много зарабатываешь, свою работу обесценивать не нужно, и ты в искусстве на высоте, и ты развиваешься в искусстве. Другими словами, ты отработал, получил деньги и остался довольным не только ради денег, а то, что сделал ещё один большой шаг в творческом развитии!

– Бытует такое мнение, что в актёрской среде не бывает дружбы. Это так?

– Многие считают, что в актёрской среде не может быть друзей и все ищут исключительно свою выгоду. Я не согласен с этим утверждением. Я со многими общаюсь, мы встречаемся, делимся впечатлениями о творческой работе, поддерживаем друг друга, советуем что-то друг другу. Другими словами, это обмен опытом. Здесь важно ещё понимать, кто кого как рассматривает и что хочет конкретный человек от общения и от работы с другим человеком. Как ты сам себя проявищь, так и к тебе люди будут относиться, но не исключая хейтеров, недоброжелателей. Что в этом случае делать? Не обращать внимания на таких людей, идти дальше, ведь целеустремлённого человека такие никчёмные люди не сломают, а наоборот, укрепят волю, дух, и это на самом деле так и происходит.

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