Актёр и телеведущий Митя Фомин выпустил свою первую книгу «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу»

В свет вышла первая книга российского артиста, певца и телеведущего Мити Фомина в жанре автофикшн. Его работа «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу» — это 13 ярких эпизодов из насыщенной жизни автора, произошедших с ним за более чем четверть века работы в мире шоу-бизнеса.

Творческая биография Мити Фомина насыщена ролями в театре и кино и музыкальными наградами. Он — десятикратный лауреат премии «Золотой граммофон» и других национальных музыкальных премий. Долгий и столь разнообразный карьерный путь артиста в российском шоу-бизнесе стал материалом для написания книги «ДаФоминовые истории, или как я однажды купил себе вязаную рыбу».

Эссе Фомина автобиографичны и представляют собой случаи из его реальной жизни. Эти разрозненные, на первый взгляд, сюжеты со временем складываются в стройный портрет эпохи. Сквозь калейдоскоп реалий из жизни певца просвечивает история страны, длиною более чем в четверть века — от бурных, неопределенных, но и полных надежд 90-х, когда только зарождалась российская музыкальная поп-культура, сквозь гламурные нулевые к современным двадцатым. За это время изменилась многое — жизнь людей, вкусы и тренды, но оборачиваясь назад и рассказывая обо всех этих переменах, Митя Фомин остается предан своей оптимистической интонации и неизменной вере, что все будет хорошо.

«Я не мыслю человека без книги. В разные периоды жизни она является неотъемлемой частью его взглядов, философии, знаний, вдохновения. Я настолько люблю и дорожу жизнью, что для меня важен каждый шаг и каждая минута… Несомненно, жизнь — лучший сценарист, который подбрасывает все новые вводные того нескончаемого спектакля, который разворачивается у нас внутри и снаружи. Сами того не замечая, мы играем разные роли, руководствуясь внутренним голосом, слышимым только нами да Господом Богом. Здесь собраны лишь некоторые, но значимые для меня роли, в которых вы ещё больше узнаете себя и меня. Приятного прочтения», — говорит автор Митя Фомин.

В будущем, артист планирует создание аудиоверсии книги с авторской музыкой.