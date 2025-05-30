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«Тума» Захара Прилепина: новый исторический роман о казачестве

editor
By editor
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В начале июня 2025 года в издательстве АСТ выходит новый роман Захара Прилепина «Тума» — книга, на которую уже обратили внимание как поклонники автора, так и специалисты по исторической прозе. Захар Прилепин, один из самых знаменитых современных российских писателей, обращается к эпохе глубоких потрясений и перемен — к «бунташному» XVII веку, периоду становления казачества, церковного раскола, сопряжённых с ними войн и политических преобразований.

«Тума» — это не просто исторический эпос. На страницах книги разворачивается запутанная и трагичная история степных «украйн» России, казачьего Дона, Крыма, Соловецкого монастыря и необъятных просторов Дикого поля. Сюжет строится вокруг судьбы героя-метиса, или «тумы» — так называли в казачьей среде сына казака и женщины «иной крови». Через него Прилепин показывает, как в одном человеке могут сойтись крови народов, насмерть противостоящих друг другу, а личные трагедии и подвиги переплетаются с эпохальными событиями.

«Я глубоко ушёл в изучение этой темы и создал книгу, которая откроет трилогию. Моя цель — приблизить к нам события трёхсотлетней давности, сделать их такими же понятными и яркими, как, например, период мушкетёров», — объясняет Прилепин.

Писатель подчёркивает, что образы казаков до сих пор окружены мифами и недостаточно раскрыты в российской литературе. «Если спросить современного человека, кто такие казаки, он сразу вспомнит «Тихий Дон», лошадей и так далее. Но казаки — это особое воинство, жившее на островках, их было очень мало: 2–7 тыс. человек на весь Дон», — говорит он.

В романе отражены сразу несколько ключевых исторических моментов: воссоединение Украины с Россией, церковный раскол, реформы патриарха Никона и судьбоносные войны того времени. «Они постоянно воевали, были своего рода пиратами, державшими в страхе огромные крымские и османские территории. Эта книга — и о подвигах, и о злодействах, и о приключениях, которые почти не осмыслены нашей литературой и геополитикой», — подчёркивает автор.

Захар Прилепин известен по книгам «Патологии», «Санькя», «Грех», «Черная обезьяна», «Обитель» и другим, отмечен многими российскими и международными литературными премиями. Помимо художественной прозы, известен как исследователь творчества Есенина, Леонова, Шолохова и других классиков. Писатель родился 7 июля 1975 года в селе Ильинка Рязанской области, участвовал в специальной военной операции.

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