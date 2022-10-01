Александра Еловских выступит в Кремлевском дворце с программой «Верить в любовь»

8 октября на главной сцене страны — в Кремлёвском дворце — пройдёт концерт певца и композитора, звёздного участника шоу «Голос» Александра Еловских с программой «Верить в любовь».

Его голосу и сценическому амплуа подвластны самые разные музыкальные направления – от легендарных «The Show must go on» и «Adagio» до всемирно известных лирических баллад; от современной авторской популярной музыки до музыкальных ретро хитов и джаза. Он мастерски умеет удивлять и очаровывать публику!

«Артист, который поёт сердцем» — именно так называют поклонники Александра Еловских.

На концерте «Верить в любовь» ценителей его таланта ждёт грандиозное музыкальное воплощение огромной гаммы чувств и эмоций, в которое будут вовлечены абсолютно все зрители в зале. Душевная атмосфера, глубокие смыслы, искренний диалог со зрителем о самом сокровенном для каждого из нас… Его музыка умеет затронуть струны души!

У Александра Еловских всегда насыщенная гастрольная программа, он часто выступает на ведущих концертных площадках нашей страны и за её пределами. Молодой артист уже побывал с гастролями в Чехии, Румынии, Эстонии, Украине, Беларуси, Литве, Азербайджане, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Молдове, Китае, а также в Крыму, Петропавловске-Камчатском, Салехарде, на Новой Земле и во многих других городах и странах.

Не пропустите его концерт в Кремле!

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