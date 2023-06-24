Выставка «Искусство 2.0. Нейрохудожник» откроется в ЦЦИ Artplay Media

8 июля в Центре цифрового искусства Artplay Media откроется революционная выставка «Искусство 2.0. Нейрохудожник», на которой всемирно известные шедевры встречаются с искусственным интеллектом.

Процесс создания этой выставки сам по себе является увлекательной историей. Нейронная сеть, используемая для создания выставки, была обучена на наборе данных тысяч известных картин, что привело к уникальному сочетанию знакомого стиля и новых творческих элементов. Результатом стало визуальное шоу из невероятных произведений искусства, которые являются совершенно новыми, но сохраняют суть оригинальных шедевров.

Посетители выставки смогут увидеть знакомые произведения искусства в совершенно новом свете, поскольку нейронная сеть добавляет к исходным изображениям новые текстуры, цвета и формы. Результат наводит на размышления и визуально ошеломляет.

На выставке вы увидите шедевры Рембрандта, Леонардо да Винчи, Рене Магритта, Энди Уорхолла, Сальвадора Дали, Альфонса Мухи, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога, Казимира Малевича и многих других, модифицированные с помощью нейронной сети.

Выставка также включает в себя раздел, посвященный искусству, полностью созданному нейросетью. Вдохновленная работами известных современных художников, таких как Такаши Мураками, и красочным миром покемонов, нейросеть создала серию абстрактных произведений, исследующих темы киберпанка и футуризма.

Выставка – это не только визуальный ряд, но и история, которую искусственный интеллект рассказывает о самом себе. Нейросеть расскажет, что по ее мнению является красивым, а что нет; в чем секрет гениальных художников – в таланте или виртуозном владении анатомией, геометрией и перспективой; и наконец, сможет ли нейрохудожник заменить человека-творца. Текст для закадрового голоса написан при помощи российской нейросети Retext.ai

«Наша команда совместно с партнерами проделали огромную работу, чтобы разобраться в предпочтениях и возможностях нейронных сетей. На создание проекта ушло больше года, — говорит креативный директор ЦЦИ Artplay Media Яша Мохначева-Яворская. – Использование искусственного интеллекта для работы одновременно с изображениями и художественным текстом – новаторское исследование в области техноискусства. Результатом этого эксперимента стал проект «Искусство 2.0.», который позволил поделиться с широким кругом зрителей визуальным представлением о том, на каком уровне находятся развитие нейросетей, сделать собственные выводы и попробовать заглянуть в будущее.»

Выставка «Искусство 2.0. Нейрохудожник» обещает стать уникальным опытом как для любителей искусства, так и для любителей технологий. Это возможность убедиться в возможностях нейронной сети и исследовать границы творчества в эпоху цифровых технологий.

Приходите и насладитесь красотой искусства в новом свете!

Выставка будет проходить с 8 июля по 9 сентября 2023 года в ЦЦИ Artplay Media по адресу Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, вход 2А, 2 этаж.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.