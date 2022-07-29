Алексей Филатов выпустил новую песню «Служу России» на 48-ю годовщину образования спец подразделения «Альфа»

48 лет назад была основана легендарная группа спецназа «Альфа». На боевом счету которой десятки антитеррористических операций и тысячи спасенных жизней. Алексей Филатов в группе с 1982 г., воинская специальность – пулеметчик. Участвовал в специальных операциях по освобождению заложников (в том числе штурм больницы в городе Буденновск), боевых действиях в Чеченской Республике. В запас ушёл в 2003 г. в звании подполковника. Сегодня занимает должность президента Союза «Офицеры Группы Альфа», член Союза писателей России, член Союза журналистов России, автор и исполнитель песен, продюсер, автор книг, посвященных сотрудникам Группы «Альфа». Каждый год на день рождение легендарного подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов готовит творческий подарок. Эта традиция зародилась давно – в 2004 году в канун 30-й годовщины образования подразделения.

«Мне пришла идея сделать подарок нашей группе и обратиться к гуру военно-патриотической песни Николаю Расторгуеву, чтобы он записал песню в качестве подарка «Альфе». Этого исполнителя любят и уважают в нашем подразделении. Так родилась композиция «По высокой траве». С легкой руки Николая Расторгуева и продюсера Игоря Матвиенко в записи этой песни приняли участие так же мы с Геннадием Соколовым – моим другом и сослуживцем. Так начался мой творческий путь», — комментирует Алексей Филатов.

После этого была много песен на юбилеи и годовщины подразделения. Это и «Года-километры», и песня к 45-летию группы «А» — «Наша рота», и песня к прошлогодней годовщине «Сердце Альфы», которая стала лидером среди патриотических песен на YouTube. Песня на 48-ю годовщину образования группы называется «Служу России». Она – продолжение целой серии военно-патриотических песен, посвященных не только легендарному подразделению, но вообще военной службе, службе Отечеству в самом широком смысле слова.

«Песня «Служу России» для меня особенная. Многие годы я хотел записать песню, похожую на «Офицеров» Олега Газманова. Для меня это некий ориентир. На неё откликаются не только военные, но и гражданские. Со слезами на глазах встают и слушают целыми залами. Ведь служить России можно не только с погонами на плечах, но и имея гражданскую профессию. Главное – честно, открыто, на совесть делать свое дело. Любую песню, которую пою, я проживаю, у меня есть ассоциация с каждой строчкой. К этой песне стихи написал я, а музыку мой товарищ, с которым мы уже несколько лет работаем, композитор Павел Евлахов», — добавляет Алексей Филатов.

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