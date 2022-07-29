«Ты теперь с другим»: грустить или нет, подскажет SOLDOUT

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 29 июля состоялся релиз трека «Ты теперь с другим» музыкального дуэта SOLDOUT.   Это новое послание молодым людям о том, что первая любовь – одно из самых замечательных событий в жизни каждого человека, но ни в коем случае это не последняя романтическая история, которая может случиться. Порой расставание — начало нового, более интересного пути. Впереди еще много потрясающих моментов, рассветов, песен под гитару, но уже с другими людьми. Их присутствие не заставит себя ждать. Самое главное – любить эту жизнь всем сердцем, смеяться так, чтобы болели животы и танцевать до утра, встречая рассвет. 

“А ты теперь с другим провожаешь закат,
В памяти стирая все что было раньше.
Он будет тебя долго ещё вспоминать,
Но тебя не парит все, что будет дальше…”

 »Ты теперь с другим» станет идеальным аккомпанементом любого вечера летними ночами в компании друзей. Это та самая мелодия, которая через много-много лет напомнит о безбашенной молодости, принеся с собой целый багаж ностальгических воспоминаний.

Предыдущий трек группы, «Розовое платье», набрал более 650.000 прослушиваний. Встречайте новый хит SOLDOUT — «Ты теперь с другим» на всех стриминговых площадках!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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