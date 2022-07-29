Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявляют о начале читательского голосования

Интернет-голосование проходит по короткому списку номинации «Современная русская проза» – автор, набравший наибольшее количество читательских голосов, награждается профессиональной поездкой в Южную Корею. Проголосовать за любимого автора можно на сайте премии до 16 сентября.

В этом году читателям предоставлен бесплатный доступ ко всем книгам короткого списка в крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «ЛитРес». Чтобы воспользоваться бесплатным доступом, нужно авторизоваться на сайте и ввести промокод POLYANA22.

В короткий список 20-летнего юбилейного сезона премии в номинации «Современная русская проза» вошли семь книг:

Астафьева Анастасия. Для особого случая. — Вологда: ИП Киселев А. В., 2020;

Беляков Сергей. Парижские мальчики в сталинской Москве. ­— М.: Редакция Елены Шубиной, 2021;

Данилов Дмитрий. Саша, привет! — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Ибрагимов Канта. Маршал. ­— М.: Вече, 2021;

Матвеева Анна. Каждые сто лет. — М.: Редакция Елены Шубиной, 2022;

Ханипаев Ислам. Типа я. — М.: Альпина Паблишер, 2022;

Шипнигов Иван. Стрим. — М.: Livebook, 2021.

Специальный приз компании Samsung «Выбор читателей» был учрежден в 2015 году. Им отмечают книгу, выбранную в открытом читательском голосовании. В разные годы лауреатами в этой номинации были Марина Степнова, Григорий Служитель, Наринэ Абгарян, Мария Степанова и другие писатели.

Литературная премия «Ясная Поляна» была учреждена в 2003 году. Она объединяет ключевых экспертов и выступает навигатором в мире современной литературы, формируя списки лучших российских и переводных книг. Жюри выбирает выдающиеся художественные произведения в двух категориях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также отмечает значительное событие в литературной жизни.

На сегодняшний день «Ясная Поляна» – самая крупная ежегодная литературная премия России. Совокупный размер премиального фонда составляет 6,7 миллионов рублей. Лауреат номинации «Современная русская проза» в 2020 году составляет 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделят между собой 1 миллион рублей.

Юбилейная церемония награждения лауреатов премии «Ясная Поляна» состоится в Большом театре 16 сентября. Премия отмечает в 2022 году свое 20-летие.

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