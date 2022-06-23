ALEKSIA превращает боль от расставания в прекрасное чувство равнодушия в новом треке «Плохо»

Поп-рок певица ALEKSIA презентует новый огненный трек «Плохо». Это не просто очередной сингл об абьюзивных отношениях, а настоящая исповедь певицы, в которой она раскрывает свою историю сложных взаимоотношений с молодым человеком. Вдохновляя и помогая девушкам, оказавшимся в похожих ситуация, выбраться из них.
«Тебе очень плохо, а мне очень пофиг», – основной посыл всей песни, который точно останется в памяти. И, действительно, зачем переживать, если парень был абьюзером и совершенно не ценил ваши отношения? А теперь, когда ты взяла себя в руки и решила с ним расстаться, он вдруг начал ревновать и пытаться тебя вернуть. Если ты до сих пор не знала, что ему ответить, то теперь можешь смело цитировать строки новой песни ALEKSIA: «Ты меня ревнуешь, но мне наплевать».
Стоит ли говорить о мелодичном гитарном рифе, зажигательном бите и захватывающем вокале певицы? Трек «Плохо» уже появился на всех стриминговых площадках, поэтому не упусти возможность послушать его первым!Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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