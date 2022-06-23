«Расскажите им, что гитара — это не аксессуар, а музыкальный инструмент»

На днях экс-участница группы «SEREBRO» Полина Фаворская, прокомментировала сниппет к новой песне группы «Дорогой дневник» — «На вырост», в котором была использована гитара. Полина демонстративно высказала свою позицию в сторис: «Кто-нибудь, расскажите девочкам, что гитара — это не аксессуар, а музыкальный инструмент». По мнению Полины, такое использование гитары, ни что иное как позерство и инструмент должен исполнять свою функцию, а не просто дополнять образ как сумочка.

Пока одни пытаются потешить эго за счёт фрешменов — Ираида и Наташа не перестают работать. Уже сегодня вы можете услышать их трек «На вырост» на всех музыкальных площадках.

Бывает такое, что даже в самых идеальных и гармоничных отношениях, в которых царит любовь и забота, случается «раскол». Люди расходятся и становятся параллельными линиями – они идут разными путями, которые совсем не пересекаются. Именно об этом новый трек «На вырост» группы Дорогой дневник.

«Я думаю, что эта ситуация показывает насколько токсичная и конкурентная наша музыкальная индустрия и как сложно здесь оставаться человеком. Я была на концерте Полины недавно и осталась под большим впечатлением, потому что она реально интересный креатор и дала много позитивной хорошей энергии. А потом вот такая ситуация… Грустно», — комментирует Наташа Мардер

«Я думаю, что Полина сейчас находится в определенном раздрае после ухода из группы “SEREBRO”, не по наслышке знаю как сложно там самореализоваться, но это не повод выпускать свою злобу в сеть», — пишет Ираида Новрузова.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.