«Все что не убивает, делает нас сильнее» — девиз современным девушкам от ANSE

Новый сингл ANSE посвящен всем смелым и непобедимым девушкам, чей дух не сломит даже разбитое сердце.

«Этот трек обо мне, и при этом о каждой из нас. Он о хрупких, слабых на первый взгляд, девушках, внутри которых, много силы и стойкости! Он о принятии и преодолении. О том, как разбитое сердце перерождается словно птица феникс благодаря невидимой мощи, которая живет во всех девушках», – говорит певица о своем новом релизе.

Сингл «Девочка сильная» разделен на две части. В первом куплете поется о том, какие переживания испытывают девушки, когда любовь заканчивается, а второй рассказывает о том, какие мысли приходят после осмысления и преодоления этой ситуации.

Эта песня – напоминание всем девушкам, которые проходят через похожую ситуацию, что они сильнее, чем кажутся, и что все трудности в этой жизни временны!

25 июня в СК «Лужники» состоится большой праздничный концерт «Звёзды Русского Радио», на котором ANSE представит свой новый сингл.

Слушайте трек «Девочка сильная» на всех цифровых площадках с 23 июня.

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