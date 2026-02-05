Алла Рид: «Каждая моя песня –маленькая жизнь»

Известной российской певице Алле Рид подвластны все музыкальные направления – джаз, рок, лирика. Однако ближе всего исполнительнице театр песни, через который она рассказывает зрителям маленькие истории с очень большим смыслом. Секрет сценического успеха Аллы Рид кроется в умении проживать душой каждую композицию на сцене и дарить поклонникам частичку себя. О любви к своим персонажам, сущности интеллектуального творчества и особенностях современной культуры певица рассказала в интервью поклонникам.

— Какой персонаж, о котором Вы пели, оказался Вам внутренне ближе всего?

— Каждая песня – это каждая маленькая жизнь. Я проживаю все отведенные роли, сценарии, мысли и чувства тех людей, о которых пою на сцене. Без такой внутренней подготовки не будет и песни. Во всех персонажах раскрываю определенные эмоции, поэтому они так близки мне.

— Какую роль в Вашей жизни играют молчание и паузы?

— Иногда молчания и паузы нужны для того, чтобы перенастроить себя на новую волну и совершить внутреннюю трансформацию. Они требуются для переосмысления определенного пласта в собственной жизни и для того, чтобы найти в себе силы перешагнуть на следующую ступеньку.

— Как бы Вы описали свою музыку одной фразой и почему?

— Театр песни, потому что это настоящие маленькие спектакли. Я вижу в своих композициях целые истории, которые можно прожить сполна всего за 3-4 минуты. Они трогают до глубины души и рассказывают о женских переживаниях и завуалированных тайнах. Не всегда бывает легко передать суть только словами, но вместе с музыкой тексты обретают особенно важный и чувственный смысл.

— Ваше творчество часто называют интеллектуальным. Не мешает ли это простоте и эмоциям?

— На самом деле, всем людям очень близки простые человеческие эмоции. Что значит интеллектуальное творчество? На мой взгляд, оно всегда про глубину, которая близка каждому из нас. Вопрос в том, как ты подаешь свою композицию. Когда мы понимаем, о чем поем, то зрители прекрасно улавливают столь тонкий нюанс. Было бы ошибкой думать, что людям нужна лишь простота.

— Если бы Ваша музыка была персонажем из книг или кино, то кем?

— Думаю, Рэйчел из культового фильма «Телохранитель».

— Что в современной культуре вызывает у вас наибольший протест?

— Наверное, недостаток духовности в воспитании нового поколения. Сейчас мы пришли к большому прогрессу в сфере инновационных технологий. С одной стороны, такой прорыв вызывает гордость и приносит удобство. С другой, часто смещает акценты с поиска сути на постоянное мелькание и переключение на кратковременные аспекты. Так выглядит «побочный эффект» влияния искусственного интеллекта, который пусть и значительно упрощает жизнь, но отвлекает людей от более важных и постоянных вещей.

— Какой Ваш самый неочевидный источник вдохновения?

— Моя работа. Она дает крылья за спиной и ведет вперед в самые сложные жизненные моменты. Чем сильнее кризис – тем больше погружаюсь в творческий поиск. Моя профессия – лучшая «профилактика» любого выгорания и ключевой источник вдохновения.

— Что самое важное Вы хотите донести не текстом, а именно звуком?

— Эмоции, глубину и смысл. Зачастую такие вещи получается лучше всего донести именно звучанием. Иногда самое важное зрителям рассказывают оттенки в голосе и мелодия, а не слова.

— Кого из современных поэтов Вы считаете своим соавтором по духу?

— Михаила Гуцериева, однозначно. Мне очень импонируют его тексты. Это и «На перекрестке строк», и «Тату на сердце». Каждая строчка в произведениях Михаила Гуцериева наполнена глубочайшим смыслом, лиричностью и истиной.