Большое интервью с соучредителем и коммерческим директором Лаборатории ДНКОМ Юлией Исаевой: «Медицина будущего начинается с ответственности перед собой»

Юлия Олеговна Исаева, собственник и коммерческий директор Лаборатория ДНКОМ Предприниматель в сфере медицины и лабораторной диагностики. Бизнес-коуч для топ-менеджеров и собственников бизнесаМодератор конференции LabTrendsАвтор и ведущая подкаста «ДНКОМ».

— От медицины к предпринимательству. Юлия, ваша история — пример осознанного перехода от клинической медицины к масштабному медицинскому бизнесу.

— Верно. Получив фундаментальное медицинское образование и пройдя путь практикующего врача, я поняла: системные изменения в здравоохранении возможны только через управленческие решения и долгосрочную стратегию. Этот вывод стал отправной точкой моего предпринимательского пути, построенному на экспертности, а не на компромиссах с качеством.

— Женщина в управлении медицинским бизнесом. Сложно?

— Медицина традиционно считается «женской» профессией, но управленческий и предпринимательский уровень в ней долгое время оставался мужской территорией. Я вошла в этот контур без попытки подражать чужим моделям лидерства. Удалось выстроить собственный стиль управления — жёсткий к стандартам, но гибкий к людям.

В моем подходе сочетаются клиническая точность, стратегическое мышление и высокий уровень личной ответственности — качества, которые редко встречаются одновременно и особенно ценны в медицинском бизнесе.

= Создание и масштабирование ДНКОМ. За 16 лет благодаря проектам, которые Вы внедрили в своей команде, Лаборатория ДНКОМ прошла путь от частной инициативы до федеральной сети лабораторной диагностики, представленной более чем в 60 регионах России и странах СНГ.

— Спасибо, Вы очень хорошо подготовились к нашему интервью. Да, сегодня ДНКОМ — это:

более 170 медицинских офисов,

участие в международных программах контроля качества EQAS,

собственные научные и исследовательские проекты,

одна из первых в России системных платформ anti-age диагностики.

Ключевым фактором роста стала моя принципиальная позиция: бизнес в медицине может быстро развиваться только за счёт качества. История ДНКОМ — это история бренда, который вырос из идеи в федеральный масштаб, сохранив при этом репутацию, экспертизу и доверие как ключевую валюту.

— Предпринимательские решения в кризис. Какими они были?

— Период пандемии COVID-19 стал серьёзным управленческим стресс-тестом для всей отрасли. Благодаря моему активному участию и команды ДНКОМ в научных проектах, Лаборатория ДНКОМ не только сохранила устойчивость, но и усилила научную и диагностическую экспертизу, одной из первых проведя сравнительное исследование антител к COVID-19 на базе инфекционной больницы №1 Москвы. Лаборатория ДНКОМ была удостоена медали «За борьбу с COVID-19», а в 2021 году вошла в топ-5 самых быстрорастущих медицинских компаний России по версии РБК — результат стратегических решений, а не конъюнктурного роста. Этот период стал моментом истины, когда стратегия, ответственность и наука превратились в реальные действия и признание на уровне всей отрасли.

— Anti-age как бизнес будущего. Расскажите об этом.

— Одним из ключевых предпринимательских векторов стало развитие превентивной и anti-age медицины. Благодаря такому подходу Лаборатория ДНКОМ первой в России начала выстраивать лабораторную диагностику как инструмент управления возрастом, качеством жизни и профессиональным долголетием.

Этот подход объединил медицину, науку, технологии, спорт и индустрию красоты в единую экосистему, где диагностика становится основой персональных стратегий здоровья. Сегодня anti-age — это уже не тренд, а новая философия жизни, в которой здоровье, энергия и долголетие становятся осознанным выбором успешных и требовательных к себе людей.

— Женское лидерство без компромиссов. Вы последовательно доказываете, что женское лидерство в бизнесе — это не про «мягкость», а про устойчивость, системность и способность работать на длинной дистанции.

— Совмещая роли собственника, руководителя, эксперта, жены и матери двоих сыновей, я демонстрирует модель зрелого лидерства, в которой нет конфликта между карьерой и личной жизнью — есть грамотное управление ресурсами. Эта модель всё чаще становится ориентиром для женщин, которые выбирают не компромиссы, а гармонию, выстроенную на осознанных решениях и внутренней силе.

— Общественное и экспертное влияние. Помимо операционного управления бизнесом, Вы активно формирует профессиональную среду. Расскажите, о Ваших активностях.

— Да, я выступаю модератором отраслевых конференций LabTrends, развиваю образовательные проекты для врачей и руководителей, являюсь членом и партнером бизнес-клубов и сообществ женщин – предпринимателей, являюсь автором и ведущей нового медиа продукта — подкаст «ДНКОМ». В конце 2025 мой личный вклад был отмечен двумя международными премиями телеканала Fashion TV, в номинациях за объединение сферы красоты, моды и осознанного отношения к здоровью, подтвердившими лидерство Лаборатории ДНКОМ на стыке науки, красоты и высоких технологий. Так формируется личный бренд, который выходит за рамки бизнеса и становится частью экспертного, культурного и интеллектуального восприятия современной лабораторной диагностики.

— Юлия, какая стратегия на будущее?

— Сегодня я фокусируюсь на развитии профилактической медицины, масштабировании образовательных платформ и формировании новой культуры отношения к здоровью — как к долгосрочному активу. Моя предпринимательская философия проста и категорична: медицина будущего начинается с ответственности перед собой здесь и сейчас. Это видение задаёт тон новой эпохе, где забота о себе становится элементом статуса, зрелости и осознанного образа жизни.