Алла РИД: «Стараюсь сохранить энергетику Высоцкого — не потерять мужское начало в женском исполнении»

Алла Рид — певица, солистка театра «Градский Холл», четверть-финалист шоу «Голос-4» (Первый канал), участник Премии им. Высоцкого «Своя колея», звезда шоу «Три аккорда» (Первый канал) в эксклюзивном интервью.

– Алла, судя по вашим соцсетям, 2022 год прошел в гастролях. Как вы его оцениваете?

– Гастролей, действительно, было много! С проектом «Голоса Градского» мы проехали всю Сибирь и Центральную Россию. Было много встреч с людьми, фотосессий и личного общения с публикой после концертов. Невероятная энергетика этих туров запомнилась особенно. Конечно, к «допандемийному» уровню мы пока не вернулись, но прошлый год можно назвать активным.

Нынешний тоже начался неплохо: много работы было и в праздничные дни, и весь январь. Планы на остаток зимы и весну не могут не радовать. Концертов будет много, разных, как в Москве, так и в других городах.

– Вы работаете в различных музыкальных жанрах. Какие-то сюрпризы припасли для поклонников?

– Наверное, это уже не сюрприз, но хочу отметить концерт 26 февраля в клубе Magnus Locus. Он посвящен 85-летию Владимира Высоцкого, и будет состоять, в основном, из песен его авторства.

В таком формате я еще не выступала, очень волнуюсь. Творчество Высоцкого вошло в мою жизнь с легкой руки моего наставника Александра Борисовича Градского. Я даже не предполагала, что настолько органично буду себя чувствовать, исполняя песни Владимира Семеновича. Стараюсь сохранить его энергетику, так сказать, не потерять мужское начало в женском исполнении.

Особенно лестно, что мое прочтение творчества Владимира Высоцкого оценил его сын Никита. Его поддержка важна и очень приятна. Уже дважды я принимала участие в церемонии награждения премией Фонда Высоцкого «Своя колея». А весной планирую выпустить официальный альбом песен Владимира Семеновича в моем исполнении.

Так что всех приглашаю на концерт . Билеты уже в продаже.

– Говоря о вашей многогранности, нельзя не отметить и совсем новое амплуа. Вы стали телеведущей.

– Да, уже вышел в эфир первый выпуск моей авторской телевизионной передачи, где я выступаю в новой для себя роли ведущей. Формат проекта — интервью с яркими личностями из разных сфер жизни, но все они связаны с музыкой. Программа выходит на Первом еврейском телеканале STMEGI TV.

Неповторимые ощущения от того, чего я раньше никогда не делала. Очень захватывает! С нетерпением жду очередных съемок и интересных гостей в своей программе. Открывать в себе новые грани и для себя новые горизонты — что может быть увлекательнее. Давно у меня витала идея попробовать себя «по ту сторону» телевидения или радио. Концепцию проекта я предложила руководству канала, и все сложилось.

– Вы упомянули выход альбома песен Высоцкого. Каких еще новинок ожидать слушателям?

– В декабре я выпустила песню «Маленький мой мужчина» одновременно с клипом. Песня посвящена моему сыну Яше, который так же принял участие в клипе, сыграв самого себя. Я мечтала сохранить его образ, пока мой маленький мужчина окончательно не вырос.

Мы подобрали невероятную локацию, в кратчайшие сроки нашли героев клипа, чудесным образом подходящих для той идеи, которую мы придумали. Абсолютно фантастическая история, реализацию которой уже можно увидеть. Вспоминаю процесс съемок с ощущением невероятной удачи. Уверена, что и зрителям понравился результат — видео получилось очень семейным, глубоким.

Моя семья всегда меня поддерживает во всех начинаниях, в творческом поиске и постоянном «гастрольном отсутствии». Люди, которые находятся рядом, очень в меня верят и гордятся мной. Это дарит мне большое количество сил и вдохновения. Без их заботы и безоговорочной поддержки мне было бы намного сложнее.

– Опишите свои ожидани от нынешнего года.

– Год 2022 был наполнен музыкой, встречами, новыми проектами и надеждами. Многое из задуманного удалось реализовать. Я активно выступала с самыми разными командами музыкантов, рождались новые песни. С этим посылом я вошла и в 2023 год: намечены новые концерты, участие в телевизионных проектах, эфиры на радио, интервью, релизы песен.

Впереди только самые высокие цели и самые светлые мечты!

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