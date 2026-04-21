В Санкт-Петербурге начались съемки 26-го сезона детективного сериала «Тайны следствия»

В Санкт-Петербурге начались съемки 26-го сезона легендарного детективного сериала «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Марию Сергеевну Швецову и ее команду ждут новые резонансные дела, а личная жизнь главного следователя страны набирает нешуточные обороты.

Главные роли в проекте исполняют Анна Ковальчук, Ольга Павловец, Илья Шакунов, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Вячеслав Захаров, Дмитрий Миллер, Андрей Шарков, Александр Кононец, Злата Ковальчук и другие. Режиссером нового сезона стал Мирослав Малич, известный поклонникам сериала по роли Дмитрия Луганского, бывшего мужа Марии Сергеевны.

В новом сезоне героев знаменитого сериала ждет немало интересных и неожиданных событий как на службе, так и в личной жизни. Мария Швецова (Анна Ковальчук) и Олег Платонов (Алексей Комашко) наконец решают перевести свои отношения на новый уровень, однако не всем это по душе. К тому же в жизни Платонова внезапно возникает «подарок из прошлого» – взрослая дочь, о существовании которой он недавно узнал. А самой Швецовой немало беспокойства доставляет ее дочь Злата (Злата Ковальчук), увлекшаяся рок-музыкантом. Судьбоносные события ждут и Людмилу Колонкову (Ольга Павловец): на ее горизонте снова появляется Зольников (Дмитрий Паламарчук). Тем временем в СК вновь сменился начальник: в связи с болезнью Горчакова комитет возглавил Василий Петрович Калач (Илья Шакунов) из Воронежа. Но даже выстраивая отношения с новым руководством и решая вопросы личного характера, Мария Сергеевна, как всегда, будет предана делу, полностью погружаясь в расследование самых сложных и запутанных преступлений.

«Предложение занять режиссерское кресло поначалу вызвало у меня смешанные эмоции. С одной стороны, я обрадовался, потому что очень люблю этот проект – за его теплоту, за то, что помимо детективной истории всегда есть и личная жизнь героев. Для зрителей всей России сериал давно стал родным, и поэтому все каждый год с нетерпением ждут выхода нового сезона. С другой стороны, я сразу понял, что будет не просто: «Тайны следствия» идут уже 25 лет, и тут важно не испортить то, что было сделано до нас, а привнести что-то свежее и яркое. Конечно, в этом сезоне будет много новых поворотов, будет интересно следить как за линией главных героев, так и за расследованиями, которые окажутся очень захватывающими и запутанными – все, как любит наш зритель. Мы сделаем все возможное, чтобы не разочаровать и удивить поклонников “Тайн следствия”» — говорит режиссер Мирослав Малич.