Евгения Васильева: Нужно не бояться экспериментировать и искать свой уникальный голос

8 апреля 2025 года в Санкт-Петербурге откроется уникальная выставка Евгении Васильевой, известной под псевдонимом Eva, в Музее Карла Фаберже. Это событие осуществляется при поддержке Научно-исследовательского музея академии художеств, Факультета искусств МГУ имени М.В. Ломоносова и EVA gallery. Выставка под названием «В поисках нелогичного» представит работы из личной коллекции певицы Алсу и обещает стать ярким событием в культурной жизни города.

Евгения Васильева – это не только выдающийся художник, но и доктор искусствоведения, кандидат юридических наук и почетный член Российской академии художеств. В преддверии открытия выставки она дала интервью, в котором поделилась своими мыслями о современном искусстве и своем творческом пути. В этом разговоре мы узнаем больше о ее взглядах, вдохновении и о том, что стоит за ее уникальным подходом.

– Как бы вы описали свой стиль и подход к искусству?

– Мой стиль можно охарактеризовать как синтез чувств и разума посредством глубокого философского осмысления реальности, в котором также имеют место научные исследования в областях истории искусств, юриспруденции, философии и теологии. В своем творчестве я исследую мораль и нравственность, интеллектуальность и страстность. Я рассматриваю их как способы развития личности. Я считаю, что духовность является главным критерием оценки развития жизненного пути. Я стремлюсь исследовать парадоксы человеческого бытия, используя различные знаки и символы, в частности, шар, который созвучен понятию абсолюта, и – чаще в скульптурах – растительные мотивы, которые отсылают к природе и вечности. Мои работы часто обращаются к темам времени, истины, любви, добра и зла, а также к поиску правды через искусство.

– Где вы черпаете вдохновение для новых работ? Какие произведения ваших коллег-художников произвели на вас впечатление и дали стимул к созиданию?

– Вдохновение я нахожу в литературе, философии и природе, в самом процессе творчества, в акте «рождения» нового человека. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» вдохновил меня на создание проекта «Мы в восхищении», исследующего человеческую душу и её искания, понятия любви и искренности. Произведение Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стало основой для серии работ, объединенных в проекте «Стена», исследующем путь самоопределения личности и порой зыбкие границы добра и зла. Я восхищаюсь работами художников, которые развивают постмодернистские идеи или различные направления модернизма в современном мире, выходя за рамки привычного и очевидного. Коллекция EVA Gallery включает произведения Виктора Глухова, Кати Медведевой, Анатолия Слепышева, Юрия Алехина, Яна Гинзбурга и других художников, близких мне по духу. Говоря об истоках, не могу не упомянуть имя Фрэнсиса Бэкона, причудливые формы творчества которого всегда завораживали меня, а цветовые сочетания поражали своей гармоничностью. Его живопись – как необъяснимая мелодия, звуки которой манят своей неиссякаемой загадкой.

– Как вы относитесь к критике в адрес современного искусства? Многие считают его слишком элитарным и непонятным.

– Современное искусство действительно может казаться сложным для восприятия, но его задача – не развлекать, а заставлять зрителя думать, задавать вопросы и переосмысливать реальность. Критика – это часть диалога, который помогает искусству развиваться. Я считаю, что важно объяснять свои идеи и делать их осязаемыми для широкой аудитории, чтобы искусство оставалось живым организмом с множеством смыслов и интерпретаций. Например, один из моих проектов «Время и вечность» обращается к теме взаимодействия понятий времени и вечности и их роли в жизни человека, творчестве и духовности. Современный человек и темп его жизни растворились во времени, вечные вопросы мироздания, вечные ценности, кажется, начинают терять актуальность. Способом остановить этот бег становится и искусство, возвращающее человека к его назначению — поиску истины.

– Как вы выбираете материалы и техники для своих работ?

– Выбор материалов и техник зависит от идеи, которую я хочу выразить. Я предпочитаю эксперименты с материалами и способами репрезентации реальности, комбинацию техник. Для передачи глубины эмоционального состояния я часто использую масло, клей и фактуру, что позволяет создавать многослойные и чувственно насыщенные работы. В скульптуре я предпочитаю работать с бронзой и пластиком, что дает мне возможность передать органичность и динамику форм. Иногда я использую приемы сознательного упрощения, так, например, серия «Сильные чувства» написана легко, как бы полунамеками, едва касаясь бумаги, тем самым подчеркивая эфемерность материального в контексте вечности.

– Как вы считаете, какую роль играет современный художник в обществе и какие идеи он должен нести в своём творчестве?

– Современный художник – это проводник идей, который помогает обществу осмыслить себя и окружающий мир. Я считаю, что художник должен поднимать актуальные для нашего времени вопросы, такие как поиск истины, природа добра и зла, а также роль человека в вечности. Искусство должно вдохновлять, провоцировать и возвращать зрителя к вечным ценностям. Искусство дарует индивиду энергию космоса, помогает обрести духовную свободу, наделяет человека иной, иноземной реальностью. Посредством искусства личность духовно отстраняется от окружающей ее реальности, это позволяет почувствовать силу иноземной энергии.

– Есть ли у вас любимая работа или проект, который вы считаете особенно важным? Как вы относитесь к коммерциализации искусства?

– Каждый проект по-своему значим для моего творческого пути. Из представленных в галерее EVA, я могла бы выделить проект «Правда о лжи», над которым начала работать в 2019-м году и продолжаю до сих пор. Проект предлагает соприкоснуться с миром лжи, чтобы человек мог исследовать собственные заблуждения и фантомы. Взглянув на парадоксальный мир, где ложь становится правдой, человек может переосмыслить восприятие реальности. Ложь – неотъемлемая часть интерпретации. В терминологии постмодернизма она означает сознательный отказ от идеи всеобщих идеалов, и предполагает уникальный мир заблуждений человека.

Что касается коммерциализации, я считаю, что искусство должно быть доступным, но при этом сохранять свою глубину и смысл. Коммерческий успех – это не цель, а скорее результат искреннего диалога с аудиторией.

– Что повлияло на ваше становление как художника, как вы открыли свой уникальный стиль?

– Моё становление как художника связано с глубоким интересом к философии, литературе, теологии и природе. Изучение постмодернистских идей и работа с символами помогли мне найти свой уникальный стиль. В основе отдельных моих проектов лежат символы, которые базируются на таких понятиях постмодернизма, как желание, симулякр, гиперреальность, трансгрессия, деконструкция и интерпретация. Абстракция или приближение к ней для меня – это рассказ о динамике чувств, об остановленном, замороженном мгновении движения души, мгновенный фотоснимок состояния души. Кроме того, важную роль сыграли мои научные исследования в области современного искусства, которые позволили мне глубже понять его природу.

– Что вы хотите, чтобы зрители вынесли из ваших работ?

– Я хочу, чтобы зрители задумались о вечных вопросах: что такое истина, как мы воспринимаем реальность и какова наша роль в мироздании. Мои работы призваны вдохновлять на поиск ответов и помогать зрителю увидеть мир через призму своей личности. Я стремлюсь призывать зрителя к размышлению о внешнем мире и внутреннем, будь то тема истинного и ложного, временного и вечного, микрокосма и макрокосма, и так далее. Разум человека не может полностью понять вечность, поскольку это либо бесконечное количество времени, либо нечто иное, чем время и пространство, которое мы знаем. Искусство, в моем понимании, дает зрителю возможность составить свое представление о главном.

– Какие творческие планы на будущее? Над чем вы работаете в данный момент?

– Сейчас я работаю над новым проектом, который продолжает исследование тем иррациональности, неоднозначных, нелогичных образов и понятий. В будущем хотелось бы больше сотрудничать с международными арт-институциями. Что касается профессиональных планов, в этом году на Остоженке планируется открытие EVA MUSEUM, где будут представлены мои работы и художников моего круга, включая произведения Виктора Глухова, Кати Медведевой, Анатолия Слепышева, Юрия Алехина, Яна Гинзбурга и других. Это большой шаг к расширению экспонируемой площади и продвижению идей адептов постмодерна и последователей различных направлений модернизма. Кроме того, я планирую серию новых выставок. 8 апреля 2025 состоится открытие выставки «В поисках нелогичного» в музее Карла Фаберже. Экспозиция в том числе представит коллекцию Алсу. В музее можно будет увидеть живопись, скульптуру, коллаж, посвященные исследованию иррационального и рационального пути познания.

– Что бы вы посоветовали молодым художникам, которые только начинают свой путь?

– Я бы посоветовала не бояться экспериментировать и искать свой уникальный голос, пробовать различные техники. Искусство – это путь самопознания, и важно оставаться искренним в своих поисках. Также не стоит пренебрегать изучением теории и истории искусства – это помогает глубже понимать свои идеи и находить вдохновение в работах мастеров прошлого и настоящего.