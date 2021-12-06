Американская оперная дива Даниэль де Низ и маэстро Владимир Спиваков дадут концерт в Доме музыки

Звезда Метрополитен-оперы и Глайндборнского оперного фестиваля, сопрано Даниэль де Низ выступит в сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 17 декабря. Программа с участием блистательной американской певицы откроет цикл концертов «Мировые оперные звезды».

Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России регулярно сотрудничают с выдающимися оперными певцами со всего мира. В этом концертном сезоне публику Дома музыки ждет серия грандиозных программ «Мировые оперные звезды» с участием выдающихся исполнителей, в числе которых сопрано Даниэль де Низ (США), тенор Фредди де Томмазо (Великобритания/Италия) и сопрано Лизетт Оропеса (США).

Приглашенная звезда декабрьского концерта – обладательница красивейшего сопрано Даниэль де Низ – прославилась как бесподобная Клеопатра («Юлий Цезарь» Генделя), восхитительная Эвридика («Орфей и Эвридика» Глюка) и несравненная исполнительница партий в операх Моцарта. Даниэль де Низ выступает на лучших мировых сценах – в Королевской опере Ковент-Гарден, Баварской государственной опере, Королевском театре в Турине, Опере Сан-Франциско и Чикаго, Австралийской опере и других известных площадках.

Карьера Даниэль де Низ с самого девства развивалась стремительно. В 9 лет юная артистка стала самой молодой победительницей австралийской телевизионной программы «Время молодых талантов», а позднее её семья переехала в США, где де Низ стала ведущей телепрограммы «L. A. Kids» и в 16 лет получила премию «Эмми». В США певица окончила Школу музыки, танца и драмы Colburn School при Лос-Анджелесском Музее современного искусства. «Вокал, танцы, актерское мастерство – это неотъемлемые составляющие моего выступления. Мое тело – холст. Мое лицо – палитра. Я всегда использую как можно больше кистей, чтобы воплотить все грани моего персонажа!» – рассказала оперная дива в одном из интервью.

В 15 лет певица дебютировала на сцене Лос-Анджелесской оперы, а в 19 – Метрополитен-оперы, исполнив партию Барбарины в опере «Свадьба Фигаро» Моцарта под управлением Джеймса Ливайна. После этого последовало приглашение на главную роль в одноактной опере-балете М. Равеля «Дитя и волшебство», позднее Даниэль де Низ спела Клеопатру в опере Генделя «Юлий Цезарь» (2007) и партию Эвридики в опере «Орфей и Эвридика» Глюка (2009). Высокую оценку критики получили также ее исполнения партий в операх «Коронация Поппеи» Монтеверди и «Галантная Индия» Рамо.

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