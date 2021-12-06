Пятикратный обладатель «Грэмми» Рэнди Брекер выступит в Доме музыки

Грандиозный совместный концерт выдающегося американского джазового трубача Рэнди Брекера и квинтета Игоря Бутмана пройдет в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 10 декабря. Вечер состоится в рамках абонемента «Джазовый Олимп».

Рэнди Брекер – знаменитый джазовый трубач и композитор, пятикратный обладатель престижной музыкальной премии «Грэмми». Брекер играет в разных стилях: джаз, рок и R&B. В своих импровизациях он активно использует нестандартные мелодические и гармонические ходы, что делает его манеру игры совершенно неповторимой и невероятно привлекательной для поклонников авангарда.

«Я расширяю свой музыкальный кругозор, играя не только на трубе и флюгельгорне, но и на других инструментах – саксофоне, рояле, барабанах, – отмечает Рэнди Брекер. – И стараюсь как можно больше сотрудничать с разными исполнителями, потому что в процессе совместного музицирования можно многому научиться. Конечно, это происходит только тогда, когда твои коллеги на сцене – действительно настоящие музыканты, и творческое общение с ними превращается в потрясающий диалог».

Рэнди Брекер выступал со многими известными исполнителями, работавшими в самых разных жанрах и стилях – от джаза и академического авангарда до глэм-рока и фанка. В числе его сценических партнеров были Билли Кобэм, Брюс Спрингстин, Лу Рид, Жако Пасториус, Фрэнк Заппа, Хорас Сильвер и многие другие. В конце 60-х он играл в составе джаз-рок группы Blood, Sweat & Tears и вместе со своим братом, саксофонистом Майклом Брекером, организовал коллектив Dreams, который впоследствии стал джаз-рок группой Brecker Brothers. В 90-е группа получила три номинации премии «Грэмми». В 1997 году Брекер стал обладателем своей первой «Грэмми», полученной за сольный альбом «Into the Sun (Concord)», а в нулевые премии была удостоена и еще одна его работа в области звукозаписи – сольный диск «34th N Lex». В эти годы он активно гастролировал в составе группы Soulbop Band тенор-саксофониста Билла Эванса. В ее составе он много раз выступал и в России, где играл также со своим квинтетом и сольно – как приглашенный солист с оркестром Игоря Бутмана.

В Доме музыки Рэнди Брекер выступит на одной сцене вместе с лучшими джазовыми солистами России. Среди участников концерта: прославленный саксофонист-виртуоз Игорь Бутман, недавний победитель конкурса джаз-гитаристов Института Херби Хэнкока – гитарист Евгений Побожий, обладатель второй премии вокального конкурса имени Сары Воан (2018), выдающийся пианист и вокалист Олег Аккуратов, бас-гитарист Сергей Корчагин и барабанщик Эдуард Зизак.

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