15 октября исполняется 115 лет со дня создания первого фильма в России и начала истории отечественного кинематографа. К этой дате «Русская Фекла» подготовила второй выпуск своего образовательного проекта: «115 лет в России. По ту сторону экрана».

Проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, предполагает создание короткометражных познавательных фильмов, посвященных важнейшим вехам российской истории, главным праздникам нашей страны, выдающимся деятелям русской культуры и искусства.

Бессменный ведущий серий образовательного проекта «Русская Фёкла» – популярный актер театра и кино Иван Колесников. Именно он помогает любознательной девочке открывать все новые страницы истории нашей Родины. В этом выпуске вместе с Фёклой юные зрители начнут снимать фильм, а также услышат от Ивана Колесникова рассказ о многолетней истории российского кинематографа, узнают о знаменитых картинах, прославивших советское кино во всем мире.

Фильм иллюстрирован кадрами и отрывками из лучших российских и советских картин, благодаря чему юные зрители получат полное представление о становлении отечественного кино.

Образовательные фильмы проекта «Русская Фёкла» интегрированы в платформу «Разговоры о важном» и соответствуют темам уроков.

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