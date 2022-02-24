Анимационная компания «ЯРКО» выходит на рынок

24 февраля 2022 года «Газпром-Медиа Холдинг» представил новый бренд и стратегию анимационной компании «ЯРКО». Компания создана на базе ООО «ТойРой Медиа», которое вошло в состав «Газпром-Медиа Холдинга» в результате сделки в 2021 году. Таким образом, холдинг развивает производство детского и семейного контента как в интересах собственных телеканалов и онлайн-платформ, так и для всех участников медиарынка. В 2022 году студия планирует выпустить 478 минут анимационного контента, в 2023 году — 905 минут.

«Рынок отечественной анимации на подъеме, а в период пандемии его коммерческий потенциал вырос как никогда. Креативная команда «ЯРКО» будет производить контент разных жанров и форматов, доступный во всех медиасредах. Тем самым «Газпром-Медиа Холдинг» укрепляет позиции в растущем сегменте анимации, взаимодействует с будущей аудиторией наших телеканалов и платформ и выполняет социально значимую функцию по созданию полезного и безопасного детского контента, который работает на развитие ребенка и укрепление связей между детьми и родителями», — заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Компания будет развивать имеющиеся бренды и новые франшизы. В разработке и производстве находятся 12 проектов, которые ориентированы на детей до 12 лет, в том числе:

сериалы «Спорт Тоша» и «Команда Матч» по заказу «Матч ТВ»;

сериал «Петр I. Факты и мифы», приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I;

сериал «Лесенка знаний: мастерство» по заказу RUTUBE;

«Ботики»;

«Улетная доставка»;

перезапуск проекта «Дракоша Тоша».

«Анимационаая студия дополнит палитру активов ГПМ КИТ — производство сериалов, художественных и документальных фильмов, телевизионных и реалити шоу, кинопрокат и дистрибуцию. Мы расширяем аудиторию нашего контента и проекты студии «ЯРКО» для нас – это мостик к самым маленьким зрителям, которые с удовольствием смотрят новые анимационные продукты. Задача студии – осваивать сектор детской и семейной аудитории, помня о главном: контент должен приносить не только коммерческую пользу для компании, но и, в первую очередь, быть полезным для зрителей. Анимационная студия вошла в Альянс по защите детей в цифровой среде, и это свидетельствует о высокой степени социальной ответственности студии, ГПМ КИТ и холдинга в целом», – рассказал генеральный директор ГК ГПМ КИТ Андрей Терешок.

Команда «ЯРКО» за последний год кратно расширилась за счет уникальных специалистов в производстве анимации, маркетинге, дистрибуции и лицензировании.

«Мы выходим на высококонкурентный рынок анимации и рассчитываем войти в число лидеров не только в России, но и за ее пределами. Мы смело можем на это рассчитывать, потому что собрали лучших из лучших, создали возможности работы на самом современном оборудовании в экологичной атмосфере творческого поиска, где хочется добиваться новых высот. «ЯРКО» поддерживает полный цикл жизни анимационного бренда от рождения идеи до ее реализации, придерживается стратегии диверсификации контента по тематикам и возрасту, ориентируясь на интересы и потребности зрителя, который затем станет лояльным покупателем партнеров компании по лицензированию и дистрибуции», — сообщила генеральный директор и генеральный продюсер студии «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова.

«ЯРКО» использует системы искусственного интеллекта для оптимизации и ускорения производства, облачные решения хранения и обмена информацией, что дает возможность масштабировать производство и эффективно работать в удаленном режиме.

Сайт компании — yarko.com.

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