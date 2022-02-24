Художник Евгений Гриневич представит трогательную выставку «Обратная молитва»

25 февраля 2022 года в Доме-музее Марины Цветаевой откроется новая авторская выставка художника-концептуалиста Евгения Гриневича «Обратная молитва». Она представляет собой четыре пространственные инсталляции — достаточно редкий и уникальный для России жанр современного искусства, в котором работают только признанные мэтры, такие как Илья Кабаков, Эдвард Кинхольц, Яёй Кусама. В создании экспозиции также приняли участие известные деятели искусства: директор Музея В. А. Тропинина Ольга Журавлева, команда монументальных художников Zukclub, молодой фэшн-фотограф Иван Полежаев.

Выставка стала реакцией на один из самых тяжелых этапов в жизни художника Евгения Гриневича — уход его матери осенью 2021 года вследствие COVID-19. Ее концепция построена вокруг простой фразы «Мама, я тебя люблю!», которую в современном ритме жизни мы зачастую просто не успеваем сказать. «Обратная молитва» — признание художника в любви самому родному и близкому человеку, который остается в тени «светской хроники».

«Каждая мама — самая лучшая на свете, потому что для своего ребенка она единственная. Самый трудный и неизбежный момент в жизни каждого человека — это потери мамы. В этот момент — мы больше не дети — сколько бы нам ни было лет.

Выставочный проект «Обратная молитва» — посвящение нашим мамам, моей маме, которая живет в моем сердце и моей памяти. Это поздравление с 8 Марта и все то, что я не успел сказать в последний момент самому дорогому и любимому человеку. Это своего рода гимн материнству», — рассказал автор, идеолог и куратор проекта Евгений Гриневич.

В четырех залах выставки разместятся концептуальные инсталляции — образы детства. Кроватка-люлька и светящиеся облака под потолком, стихи и детские рисунки — наши первые подарки мамам. Все эти «живые» экспонаты вызывают ряд стойких ассоциаций и особый трепет в душе. Визуальные метафоры позволяют ощутить даже запахи и звуки. Кроме того, целый зал будет посвящен судьбе Марины Цветаевой и ее драматичным отношениям с детьми.

Особое внимание уделено и фотозоне, которая представляет собой нетривиальный арт-объект. Перед зрителем предстанет до боли знакомая комната: шкаф, кресло-качалка и детские книги. Затем статичная композиция словно оживает. Пол поворачивается, появляется облачное граффити со словом «мама», береза, которая покрывается листвой, а лестница в небо олицетворяет сказочный образ детских мечтаний.

Выставка работает до 27 марта.

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