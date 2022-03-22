Анита Цой, Анастасия Спиридонова, Марк Тишман, Диана Гурская выступили на премии «Будем жить»

VI торжественную церемонию вручения ежегодной Всероссийской премии «Будем жить!» из-за эпид обстановки переносили дважды: вместо Государственного Кремлёвского дворца она состоялась в ТРК Vegas в «Крокус Сити». Но несмотря на это, артисты вошли в положение, отложили все вои дела и в прекрасный весенний день приняли участие в премии и поддержали пациентов.

Ангелом церемонии стал певец и композитор Марк Тишман, исполнивший одноимённую песню:

– Я уже не первый раз участвую в премии, можно сказать. я завсегдатай. Я выступал по приглашению в больницах, являюсь амбассадором фонда «Подари жизнь», поэтому для меня эта тема понятна, я знаю. для чего это нужно и важно, почему нужно об этом говорить, проводить такие мероприятия, чтобы люди знали, что можно помогать, что от этой помощи есть толк, что помощь спасает, что огромное количество людей этим занимаются и счастливы от этого, – сказал артист.

– Почему я согласилась. Я скажу так — я никогда не отказываюсь от добрых дел. Если, например, мне предлагают спеть для врачей, для детей, для пациентов, для престарелых, я всегда соглашаюсь, если я уверена, что это правое дело, что это хороший фонд. Я считаю это своим долгом. А ещё я уверена, что всё в жизни возвращается, – сказала певица, финалистка проекта «Голос» Анастасия Спиридонова.

Главными героями вечера были врачи-онкологи и их бывшие пациенты (хотя тут предпочитают формулировку «в ремиссии»). Те, кто спасает жизни, и те, кто сумел побороть болезнь.

– Для меня это всегда была одна из самых страшных болезней, потому что я сталкивалась с ней через моих близких, друзей, я теряла друзей, и я считаю, что люди, которые смогли достичь ремиссии, и врачи, которые стараются во благо этих людей, – просто герои. Я хочу им пожелать всегда идти вперёд, не сдаваться и – здоровья, – призналась Виктория Талышинская (гр. Непара).

– Очень важно быть профессионалом, и чтобы общество оценивало таких людей. И если бы мы чаще говорили о представителях различных профессий, может, мы жили бы ещё лучше. Здорово, что награждают не только врачей, но и людей, которые смогли преодолеть эту страшную болезнь. И они плюс к этому начали сами заниматься благотворительностью, протягивать руку помощи нуждающимся, это так важно! – поделилась мыслями народная артистка России Анита Цой.

Вели церемонию артисты Эвелина Блёданс в открытом блестящем платье и Александр Олешко в строгом костюме. Кроме врачей и пациентов, лауреатами премии стали общественные деятели, волонтеры, журналисты, представители благотворительных организаций и социально-ответственного бизнеса. Награждённые произносили ответную речь.

– Наша компания уже более полувека вносит важный вклад в борьбу со злокачественными новообразованиями. Мы рады, что наше участие в премии «Будем жить!» становится доброй традицией и, безусловно, рады, что наш информационный портал «За руку», направленный на поддержку людей с онкозаболеваниями и их близких, стал лауреатом премии. Хотим выразить самую искреннюю признательность медицинским работникам, которые, несмотря на продолжающуюся пандемию, стоят на передовой в борьбе с этой грозной болезнью, общественным деятелям и волонтерам, которые делают всё возможное, а иногда и невозможное, чтобы помочь людям, столкнувшимся с этим диагнозом, и выразить наше восхищение силой духа пациентов и их близких. Именно они вдохновляют нас на постоянный поиск инновационных решений и улучшение существующей экосистемы, чтобы каждый пациент имел доступ к самым эффективным методам диагностики и лечения, – высказалась руководитель отдела по медицинскому и научному взаимодействию компании «Рош» Екатерина Фадеева.

– Премия «Будем жить!» стала настоящим символом надежды в борьбе с раком. Ее лауреаты помогают пациентам смелее становиться на путь лечения, а докторам – увереннее вести пациентов по этому пути. Для компании «АстраЗенека» важно быть частью этого события. Мы нацелены то, чтобы находить терапевтические и технологические решения, которые помогают улучшить прогноз пациентов. Так, при поддержке «АстраЗенека» в ряде российских регионов уже запустились пилотные проекты по скринингу рака легкого и рака молочной железы. Мы приложим все усилия, чтобы таких проектов становилось больше, и российские пациенты получили шанс на долгую полноценную жизнь без заболевания, – прокомментировала Евгения Логачева, медицинский директор направления «Онкология» компании «АстраЗенека», Россия и Евразия.

Партнёрами премии стали сеть лабораторий «Гемотест», компания «Мерк», фармацевтическая компания Astellas Pharma, международная фармацевтическая компания «Сервье», транснациональная фармацевтическая корпорация Novartis и многие другие.

Писатель Олег Рой был отмечен специальной номинацией за проект «Тысяча книг – тысяча улыбок». Почётными гостями премии стали главный внештатный специалист-онколог Департамента здравоохранения города Москвы, доктор медицинских наук, директор Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова Игорь Хатьков, депутат Московской городской думы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая.

«Очень хорошее дело, которое за последние годы стало традицией, когда пациентское сообщество оценивает работу всех звеньев онкослужбы, выделяя наиболее заметных и выдающихся врачей, коллективы, клиники, мероприятия», – оценил премию онколог Игорь Хатьков.

А организовала её Всероссийская Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

– Выдающимся людям, учреждениям, врачам, медработникам всех звеньев, проектам, пациентам мы хотели сказать масштабное «спасибо». Номинантов присылают нам на сайт сами пациенты, у нас есть жюри, которое отсматривает всех кандидатов и выносит решение, достоен ли номинант лауреатства. Потом происходит всероссийское голосование, и уже по результатам всех этапов выбирают лучших. Огромное спасибо артистам, что они в таком плотном графике отозвались и приняли участие. Когда медийные люди открыто и спокойно говорят об онкологическом заболевании, это даёт ещё большую силу веры, – подытожила президент Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.

Фото — Константин ОСАДЧУК, Дмитрий СУХОДОЛЬСКИЙ

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