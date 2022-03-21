Премия I’m Famous Award 2022 состоялась в Soho Rooms

19 марта 2022 года в Soho Rooms в Москве прошла дебютная премия нового благотворительного творческого проекта I’m Famous Award 2022.
Каждый из приглашенных гостей мог не только отдохнуть, послушав известные хиты любимых артистов, но и стать самым настоящим благотворителем, пожертвовав любую сумму на лечение детей с диагнозом СМА. Это редкое генетическое заболевание, а цена укола составляет 120 000 000 рублей на одного ребёнка. Максим Гришин и Анри Сурманидзе очень нуждаются в препарате «Золгенсма», это самый дорогостоящий укол в мире, который способен излечить таких деток, вводится один раз и на всю жизнь.
Лауреатами церемонии стали:
- «Лучшее зеркальное шоу 2022» – Go Show;
- «Лучший ведущий» – Антон Пяскорский;
- «Лучшая онлайн-школа» – Force University;
- «Почётный меценат проекта Meet for Charity» – Евгений Пупышев;
- «Релиз весны» – Наталья Подольская;
- «Самое доброе сердце» – Эвелина Блёданс;
- «Лучший ломбард в премиальном сегменте» – ломбард Qultura;
- «Самый нежный голос» – Маша Вебер;
- «Лучший автор и исполнитель» – Натали Андрес;
- «Идеальное бьюти-пространство» – салон красоты Yugen;
- «Достояние России» – Антон Трегубов (Торговый дом «Икорный Магнат by Tregubov»);
- «Светский арт-директор» – Акбар Юсупов;
- «Лучшая студия по наращиванию ресниц» – OHMYLOOK;
- «Самый яркий детский дизайнер» – Яна Васенева (JANAVESNA);
- «Блогер-патриот 2022» – Лилия Абрамова (Татарка FM);
- «Пара года» – блогеры Андрей и Кристина Черкасовы;
- «Самый креативный дизайнер» – Марина Похил;
- «Лучший врач-косметолог» – Зоя Худоян;
- «Лучший дымный бутик» – «Джин»;
- «Прорыв года» – Azizz;
- «Мама года» – Татьяна Васильева;
- «Лучший ландшафтный дизайнер» – Татьяна Мамеева;
- «Лучший мужской голос» – Максим Завидия;
- «Лучший женский коуч» – Юлия Крюкова;
- «PR-директор селебрити и топовых блогеров» – Карина Зверева;
- «Лучший международный стилист» – Наталья Темиралиева;
- «Лучший апарт-отель в Москве» – «Арт Апартс»;
- «Отец блогеров» – Хасл;
- «Лучшее интернет-шоу #БЕЗФИЛЬТРОВ» – Антон Беккужев;
- «Прорыв года в модной индустрии» – Влад Быков;
- «Лучший бьюти-эксперт» – Ирина Ковалевич;
- «Лучший караоке» – ZHUKOVKA 72.
Концертная программа при участии: Маши Вебер, Ольги Гусевой группа «Краски», Антона Зацепина, Максима Завидия, Azizz, Натали Андрес, Даяны Брют, Саши Кошкиной, Сергея Эфрона, Паши Руденко и других артистов была яркой и фееричной, не оставляя равнодушными всех присутствовавших в зале.
Ведущим премии стал харизматичный Антон Пяскорский.artmoskovia.ru.
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