Премия I’m Famous Award 2022 состоялась в Soho Rooms

19 марта 2022 года в Soho Rooms в Москве прошла дебютная премия нового благотворительного творческого проекта I’m Famous Award 2022.

Каждый из приглашенных гостей мог не только отдохнуть, послушав известные хиты любимых артистов, но и стать самым настоящим благотворителем, пожертвовав любую сумму на лечение детей с диагнозом СМА. Это редкое генетическое заболевание, а цена укола составляет 120 000 000 рублей на одного ребёнка. Максим Гришин и Анри Сурманидзе очень нуждаются в препарате «Золгенсма», это самый дорогостоящий укол в мире, который способен излечить таких деток, вводится один раз и на всю жизнь.

Лауреатами церемонии стали:

«Лучшее зеркальное шоу 2022» – Go Show;

«Лучший ведущий» – Антон Пяскорский;

«Лучшая онлайн-школа» – Force University;

«Почётный меценат проекта Meet for Charity» – Евгений Пупышев;

«Релиз весны» – Наталья Подольская;

«Самое доброе сердце» – Эвелина Блёданс;

«Лучший ломбард в премиальном сегменте» – ломбард Qultura;

«Самый нежный голос» – Маша Вебер;

«Лучший автор и исполнитель» – Натали Андрес;

«Идеальное бьюти-пространство» – салон красоты Yugen;

«Достояние России» – Антон Трегубов (Торговый дом «Икорный Магнат by Tregubov»);

«Светский арт-директор» – Акбар Юсупов;

«Лучшая студия по наращиванию ресниц» – OHMYLOOK;

«Самый яркий детский дизайнер» – Яна Васенева (JANAVESNA);

«Блогер-патриот 2022» – Лилия Абрамова (Татарка FM);

«Пара года» – блогеры Андрей и Кристина Черкасовы;

«Самый креативный дизайнер» – Марина Похил;

«Лучший врач-косметолог» – Зоя Худоян;

«Лучший дымный бутик» – «Джин»;

«Прорыв года» – Azizz;

«Мама года» – Татьяна Васильева;

«Лучший ландшафтный дизайнер» – Татьяна Мамеева;

«Лучший мужской голос» – Максим Завидия;

«Лучший женский коуч» – Юлия Крюкова;

«PR-директор селебрити и топовых блогеров» – Карина Зверева;

«Лучший международный стилист» – Наталья Темиралиева;

«Лучший апарт-отель в Москве» – «Арт Апартс»;

«Отец блогеров» – Хасл;

«Лучшее интернет-шоу #БЕЗФИЛЬТРОВ» – Антон Беккужев;

«Прорыв года в модной индустрии» – Влад Быков;

«Лучший бьюти-эксперт» – Ирина Ковалевич;

«Лучший караоке» – ZHUKOVKA 72.

Концертная программа при участии: Маши Вебер, Ольги Гусевой группа «Краски», Антона Зацепина, Максима Завидия, Azizz, Натали Андрес, Даяны Брют, Саши Кошкиной, Сергея Эфрона, Паши Руденко и других артистов была яркой и фееричной, не оставляя равнодушными всех присутствовавших в зале.

Ведущим премии стал харизматичный Антон Пяскорский.

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