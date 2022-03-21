Премия I’m Famous Award 2022 состоялась в Soho Rooms

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19 марта 2022 года в Soho Rooms в Москве прошла дебютная премия нового благотворительного творческого проекта I’m Famous Award 2022.

Каждый из приглашенных гостей мог не только отдохнуть, послушав известные хиты любимых артистов, но и стать самым настоящим благотворителем, пожертвовав любую сумму на лечение детей с диагнозом СМА. Это редкое генетическое заболевание, а цена укола составляет 120 000 000 рублей на одного ребёнка. Максим Гришин и Анри Сурманидзе очень нуждаются в препарате «Золгенсма», это самый дорогостоящий укол в мире, который способен излечить таких деток, вводится один раз и на всю жизнь.

Лауреатами церемонии стали:

  • «Лучшее зеркальное шоу 2022» – Go Show;
  • «Лучший ведущий» – Антон Пяскорский;
  • «Лучшая онлайн-школа» – Force University;
  • «Почётный меценат проекта Meet for Charity» – Евгений Пупышев;
  • «Релиз весны» – Наталья Подольская;
  • «Самое доброе сердце» – Эвелина Блёданс;
  • «Лучший ломбард в премиальном сегменте» – ломбард Qultura;
  • «Самый нежный голос» – Маша Вебер;
  • «Лучший автор и исполнитель» – Натали Андрес;
  • «Идеальное бьюти-пространство» – салон красоты Yugen;
  • «Достояние России» – Антон Трегубов (Торговый дом «Икорный Магнат by Tregubov»);
  • «Светский арт-директор» – Акбар Юсупов;
  • «Лучшая студия по наращиванию ресниц» – OHMYLOOK;
  • «Самый яркий детский дизайнер» – Яна Васенева (JANAVESNA);
  • «Блогер-патриот 2022» – Лилия Абрамова (Татарка FM);
  • «Пара года» – блогеры Андрей и Кристина Черкасовы;
  • «Самый креативный дизайнер» – Марина Похил;
  • «Лучший врач-косметолог» – Зоя Худоян;
  • «Лучший дымный бутик» – «Джин»;
  • «Прорыв года» – Azizz;
  • «Мама года» – Татьяна Васильева;
  • «Лучший ландшафтный дизайнер» – Татьяна Мамеева;
  • «Лучший мужской голос» – Максим Завидия;
  • «Лучший женский коуч» – Юлия Крюкова;
  • «PR-директор селебрити и топовых блогеров» – Карина Зверева;
  • «Лучший международный стилист» – Наталья Темиралиева;
  • «Лучший апарт-отель в Москве» – «Арт Апартс»;
  • «Отец блогеров» – Хасл;
  • «Лучшее интернет-шоу #БЕЗФИЛЬТРОВ» – Антон Беккужев;
  • «Прорыв года в модной индустрии» – Влад Быков;
  • «Лучший бьюти-эксперт» – Ирина Ковалевич;
  • «Лучший караоке» – ZHUKOVKA 72.

Концертная программа при участии: Маши Вебер, Ольги Гусевой группа «Краски», Антона Зацепина, Максима Завидия, Azizz, Натали Андрес, Даяны Брют, Саши Кошкиной, Сергея Эфрона, Паши Руденко и других артистов была яркой и фееричной, не оставляя равнодушными всех присутствовавших в зале.

Ведущим премии стал харизматичный Антон Пяскорский.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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