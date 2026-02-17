«Продавец игрушек»: новогодняя сказка на сцене Кремля

22 февраля в Государственном Кремлевском Дворце пройдут показы балета «Продавец игрушек» на музыку Алексея Шелыгина и либретто Виктора Добросоцкого. Этот балет стал одной из последних работ основателя театра «Кремлевский балет», народного артиста России Андрея Петрова.

Современная сказка «Продавец игрушек» бросает вызов бессмертному «Щелкунчику». С момента премьеры прошло почти четыре года, и этому спектаклю удалось невозможное – не просто завоевать любовь зрителей, но и создать свою собственную, неповторимую магию.

В основе этого волшебства – мощное творческое трио. Пронзительную, кинематографичную музыку написал Алексей Шелыгин, автор культовых саундтреков к «Бригаде» и «Штрафбату». Его партитура оживляет оригинальное, полное неожиданных сюжетных поворотов либретто Виктора Добросоцкого. А воплотил эту историю в движение хореограф-легенда Андрей Петров, создав уникальный сплав, где французское изящество тонко вплетается в эталонную русскую хореографическую школу.

В отличие от других спектаклей, действие «Продавца игрушек» происходит в наши дни. Герои – наши современники: они живут в Петербурге и Париже, работают продавцами и экскурсоводами, летают самолетами «Аэрофлота», пока волшебство Рождества не врывается в их реальность, стирая границы между прошлым и будущим, между повседневностью и сказкой. Как говорил сам Андрей Петров, через образ предка рода князей Берских здесь протянута нить, связывающая эпохи, а главной становится история любви, которая оказывается сильнее времени. Автор либретто, писатель Виктор Добросоцкий уверен, что балет «Продавца игрушек» ждет долгая жизнь, и у него есть все шансы стать новым символом Нового года.

Погрузиться в атмосферу сказки помогает живое звучание Симфонического оркестра радио «Орфей» под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста России Сергея Кондрашева.

«Продавец игрушек» — это не просто альтернатива классике, а смелый, эмоциональный и зрелищный спектакль нового времени, наш билет в мир, где чудо всегда возможно.

Фото предоставлено пресс-службой радио «Орфей»