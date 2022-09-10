Группа «Мураками» предлагает обняться и спрятаться «За стеной»

Группа «Мураками» выпустила новый сингл о вере и поддержке «За стеной». У каждого из нас случаются моменты в жизни, когда всё падает из рук, и даже солнце — внутреннее и внешнее — не способно согреть. По словам музыкантов, эта песня должна звучать тогда, когда тело ноет, голова устала от мыслей, а сердце просто просит его обнять. Так важно услышать долгожданное «горе — не беда» и пойти дальше, взявшись за руки. И какие бы проблемы нас не окружали, наша стена, построенная из любви и заботы, закроет от любых невзгод.

«Я написала эту песню, когда близкий мне человек опустил руки, — рассказывает лидер команды Диляра Вагапова. — Так хотелось, чтобы он меня услышал… Так хотелось, чтобы он ощутил безопасность за стеной моей любви. И как бы не шалил с нами ветер, как бы нас не сносил, важно чувствовать свой собственный стержень. Тот, кто с нами остался, всегда почувствует биение наших сердец, несмотря на расстояния. И как поётся в песне, «горе — не беда!», всё получится!»

В середине мая группа «Мураками» выпустила ещё один тёплый трек «Даю слово (только хорошее)». В песне собраны и минорные ноты, и зимние ветра, и надежда на завтрашний день. Это монолог автора о вере в добро и поддержка тех, кто находится за сотни километров от любимых. Услышать новые композиции живьём и обняться можно уже этой осенью в рамках большого тура команды. Ближайшие концерты пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Стерлитамаке, Кургане, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Рязани, Ижевске, Омске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске и, конечно, в двух столицах: 16 сентября в Москве в «Известия Hall» и 17 сентября в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт».

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