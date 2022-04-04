Авантюрный детектив Игоря Микрюкова «О-микрон» расскажет о пандемии COVID-19

Презентация авантюрного детектива «О-микрон: Кейптаун-Москва, далее везде…» состоится 10 апреля 2022 года в Московском Доме книги на Новом Арбате. Книгу лично представит ее автор — журналист Игорь Микрюков. До презентации произведение эксклюзивно доступно на сайте магазина «Русский автор».

Действие романа разворачивается в ЮАР и России. Главные герои — группа туристов, из-за пандемии и отмены авиарейсов надолго застрявших в Кейптауне. После возвращения на родину героев принудительно помещают на две недели в один из подмосковных пансионатов. Строгий распорядок учреждения оставляет невезучим гражданам всего две отдушины — общение в коллективном телеграм-чате и сидение у окна.

Перед глазами читателей промелькнет калейдоскоп судеб главных героев, предыстории их жизней, любовные и дружеские взаимоотношения, ссоры и примирения, построение новых любовных связей, — рассказал писатель корреспонденту InterMedia. — Участники чата рассуждают о характере возникновения пандемии, ее истоках и создателях, пытаются разгадать истинные причины своего двухнедельного заточения. «Секретные протоколы» заседаний некоторых «силовых ведомств» удачно проясняют многие из этих вопросов. Вторая сюжетная линия в романе — работа дипломатических служб и силовых структур. Как и положено в детективе, решение главной головоломки-многоходовки зрители узнают только на последней странице произведения.

Издание также включает в себя несколько рассказов и две первые главы следующего романа — «об одной из самых противоречивых фигур российского шоу-бизнеса, трагически ушедшей из жизни прямо во время работы в эфире».

Динамичный сюжет, многообразие сюжетных линий, кульминация и внезапная развязка с неожиданным окончанием позволяют не сомневаться в успехе книги.

В интернет-магазине «Русский автор» издание, а также его электронная версия, доступны с 1 апреля. После 10 апреля «О-микрон: Кейптаун-Москва, далее везде…» поступит в книжные магазины по всей России.

Вход на презентацию — свободный. Начало в 18.00. Адрес: Новый Арбат, 8 (Московский Дом книги, Арт-пространство «Книгомания», 2 этаж).

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