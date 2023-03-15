Ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко выступит в Кремле

18 апреля 2023 года на сцене Государственного Кремлевского Дворца выступит Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири им. М.С. Годенко с программой «ВМЕСТЕ МЫ – РОССИЯ!».

Откроет концерт известная с Олимпийских игр 1980 года в Москве хореографическая сюита «Сибирь моя». Оригинальная постановка Михаила Годенко раскроет величественную красоту и мощь бескрайних просторов Енисейской Сибири для московского зрителя.

Основу программы составят уникальные постановки Михаила Годенко: лирические хороводы «У колодца» и «Утушки», казачий пляс «Красный яр», задорная пляска «Сибирская потеха» и другие. Ансамбль исполнит и самый продолжительный танец — «Енисейская ярмарка», сюита состоит из пяти частей и длится более 17 минут.

В программу концерта также войдут новые постановки коллектива — хакасский танец «День Большого Солнца», долганский танец «Музыка ледяной степи» и другие номера Ансамбля, которые по праву заняли достойное место в сокровищнице отечественного хореографического искусства.

«Мы гордимся сибирской музыкальной культурой и продолжаем делать все, чтобы подчеркнуть ее роль в общероссийском культурном достоянии. Большую роль в этом играет гастрольная деятельность. Ансамбль танца Сибири активно гастролирует по России и второй год подряд выступает с сольными концертами на главной сцене страны, прославляя культуру Красноярья», — рассказал генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.

Главный балетмейстер ансамбля – легендарная солиста при Михаиле Годенко, народная артистка РСФСР Лидия Дзьобак. Концерт проходит при поддержке Правительства Красноярского края.

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