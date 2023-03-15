Рок-оркестр Wicked Rumble представил неожиданный кавер на Don’t speak

С началом весны Blues Metal Orchestra Wicked Rumble презентовали кавер на легендарный трек группы No Doubt – Don’t speak. Композиция записана в коллаборации с Верой Фокс – известной джазовой и рок певицей. Ее неповторимый вокал и яркие образы блестяще передают суть сильной женщины, переживающей расставание с достоинством и улыбкой.

Исполнение Wicked Rumble удивляет мощью и абсолютной непохожестью на оригинал. Лирическая баллада превратилась в сильное и жесткое высказывание о расставании. И музыкально, и визуально клип решен в двух направлениях, смешивая холод и страсть, решительность и легкость. Часть песни исполнено в стиле джаз с духовыми, светлыми нарядами музыкантов и исполнителей и толикой леденящего спокойствия. В противовес вступает металл: кожа и красное освещение, гроулинг и и электрогитары. Смена визуала не дает оторваться ни на минуту от видео, а музыкальное смешение жанров раскрывает всю палитру чувств и переживаний лирической героини песни.

Wicked Rumble – это изысканное музыкальное хулиганство, в котором полная свобода творчества встречается с высоким мастерством исполнения. Единственный в мире оркестр, играющий блюз-метал и смело добавляющий в коктейль неповторимого звучания кантри, джаз, свинг, рок-н-ролл и любой другой жанр, который кому-то другому даже в голову не придет. Дюжина профессиональных музыкантов, слушать которых тихо – почти преступление: вот так говорят о Blues Metal Orchestra Wicked Rumble – создателях яркого и популярного шоу “Батин кассетник”. Обновленную версию которого можно увидеть на концерте 9 апреля в Мумий Тролль Music Bar.

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