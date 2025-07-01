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«Архитектура говорит. К 90-летию Музея архитектуры»

editor
By editor
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артитектура говорит
Фото © пресс-служба Музея архитектуры

На протяжении своей 90-летней истории Музей архитектуры им. А.В. Щусева был и остается местом, где специалисты стремятся сделать рассказ об архитектуре понятным каждому. Книга «Архитектура говорит. К 90-летию Музея архитектуры им. А.В. Щусева» подготовлена к одноименной выставке и во многом является ее продолжением, включая, однако, и расширенные тексты, и предметы, которые не представлены в экспозиции. Тематические главы представляют архитектуру в разных ракурсах, а полнота и разнообразие Музейного собрания позволяют наглядно показать все грани этого сложного вида искусства: от архитектурных эскизов до предметов интерьера, от карандаша архитектора до авторских моделей зданий.

Музейные фонды позволяют представить архитектуру по-разному: как идею, как стиль, интерьер, строительный материал, тип, город, как объект рисования и фотосъёмки. Именно этот подход лежал в основе выставки «Архитектура говорит», на нём же базируется и приуроченное к выставке издание.

Каждая глава дает возможность не только посмотреть на архитектуру с определенного ракурса, но и соприкоснуться с историей Музея архитектуры и предметами его собрания. Так, в первой главе раскрывается одна из важных особенностей музейной коллекции – способность сохранять знания как об утраченной или неосуществленной архитектуре, так и о том, какой путь проходит проект перед воплощением. Во второй главе отечественная архитектура показана через категорию стиля на материалах реализованных и нереализованных проектов. Третья глава посвящена интерьерам и их наполнению – предметам мебели и декоративно-прикладного искусства. В четвертой главе архитектура предстаёт сквозь призму строительных материалов, каждый из которых обладает своими техническими и выразительными особенностями.

Следующая, пятая глава, призвана показать, что история архитектуры – это не только смена стилей, но и сложный процесс развития и трансформации типов зданий, возникавших как ответ на решение новых функциональных задач. Наиболее масштабному проявлению архитектуры – городу – посвящена шестая глава.

Две последние главы демонстрируют, как архитектура отражается в произведениях смотрящих на неё профессионалов. Глава «Рисунок» показывает, какими видели памятники прошлого русские архитекторы XIX–XX веков, а также каким образом изображение древних построек на бумаге влияло на их собственную практику. Завершает издание глава «Фотография», которая даёт возможность не только познакомиться с самой значительной частью собрания Музея, но и составить представление о том, сколь разными могут быть подходы к архитектурной фотографии.

Основа графического языка издания (в рифму к выставке) – образ архитектурной мастерской: отсюда строгость и педантичность, линии, исследующие пространство, внимание к деталям и техническим обозначениям.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся архитектурой, для специалистов по истории отечественной и зарубежной архитектуры.

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