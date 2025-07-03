ЦСИ Винзавод выпустил книгу-каталог к выставке «Границы видимости»

Центр современного искусства Винзавод выпустил книгу-каталог к выставке «Границы видимости». В новом издании тексты Сергея Хачатурова, Елизаветы Лихачевой, Элеазара Делагранжа и другие авторы в новом издании.

Книга объединяет тексты о современном зрении, архитектурной оптике, цифровом взгляде, философии восприятия и телесных практиках и специальную вставку с графической новеллой Георгия Литичевского. Издание разделено на каталог и рефлексию, которая становится интеллектуальным продолжением выставки со статьями философов, архитекторов, кураторов и художников, исследующих устройство зрительного восприятия в художественных, исторических и цифровых контекстах.

Презентация каталога состоялась в перформативном формате: актеры, выпускники Мастерской Сергея Женовача, беспрерывно знакомят гостей с избранными выдержками из статей-рефлексий и фрагментами интервью, вошедших в книгу. Тексты читали Василий Серегин, Виктория Хомченко, Арсений Кочедыков, Софья Аржанова.

«Каталог не фиксирует итог, а продолжает выставку в текстовом пространстве — со своими акцентами, тенями и искажениями. Слепота и зрение здесь не противопоставлены, а сцеплены в одно поле напряжения. Нам важно было сохранить многоголосие и позволить текстам конфликтовать, дополнять друг друга и ускользать», — куратор Сергей Хачатуров.

Открывает раздел «Рефлексия» текст Гете «Учение о цвете», как опорный документ для дальнейших размышлений. Историк архитектуры Елизавета Лихачева говорит в интервью, как периферийное зрение формирует восприятие архитектуры, искусства и визуального пространства в целом.

«Современные художники любят, когда их произведения висят в белых модернистских кубах, у которых нет никакого контекста, так они пытаются включить только лобовое зрение. Но были и другие модернисты, кто работал более сложно, не ориентируясь на white cube. Когда стоишь перед огромным полотном Джексона Поллока, имеют значение все способы оптического контакта, в том числе и периферийное зрение. Ты наблюдаешь сразу множество проекций пятен и точек на плоскости. Они превращаются в рельеф. Даже если у тебя близорукость, в картину Поллока буквально падаешь», — утверждает Лихачева.

Философ Элеазар Делагранж предлагает параллельное прочтение двух культурных режимов — панковского и готического — как форм духовного и телесного переживания. Он анализирует, как архитектура, звук, коллективная телесность и стремление к иному формируют особые состояния восприятия и самоопределения.

Особый элемент каталога — вставка графической новеллы Георгия Литичевского «Ола вöта». Комикс сочетает фрагменты этнографического воображения, элементы шаманского повествования и визуальные цитаты из русского авангарда.

«Это шаманская история без героя. Она развивается не по линии действия, а по линиям цвета и формы. Там, где заканчивается логика, начинается рисунок. Там, где исчезает фокус, возникает образ», — отмечает Литичевский.