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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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«Фантасмагория артоголика»: ART!ШОК выпустил сборник поэзии

editor
By editor
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Фантасмагория-артоголика

Артист-праздник ART!ШОК (Артём Кузнецов) выпустил дебютный сборник поэзии «Фантасмагория артоголика». В сборник вошло 210 стихотворений о любви, дружбе, искусстве и мультистрастности жизни, написанных за 18 лет поэтической деятельности Артёма Кузнецова. Увлечение поэзией возникло в школьные годы, когда Кузнецов участвовал и побеждал в конкурсах чтецов, и получило развитие за годы учебы на журфаке МГУ имени М.В. Ломоносова. Окончательно поэтический стиль автора сложился после получения степени кандидата филологических наук в Институте мировой литературы РАН и преподавания коллоквиумов и семинаров в МГУ и ВШЭ, которые требовали глубокого погружения в поэзию разных эпох и стран.

«Книга многослойная в плане смыслов. Это отражено в названии. Артоголик — человек, упивающийся искусством. Фантасмагория — причудливые и загадочные образы, созданные воображением, а еще жанр и приём литературы, позволяющие творить причудливые миры, используя элементы сюрреализма, мистики, символизма и гротеска. Так, сборник приглашает в галактику фаната искусства, где переплетаются личное и универсальное, быт и бытие, философия и миф, душевность и ирония», — комментирует автор.

Ранее Артём Кузнецов выпустил 16 авторских песен, победил в номинации «Лучшая подборка» в конкурсе среди участников антологии «Вечное», представляющих 12 стран, публиковал стихи в коллективных сборниках «Поэтический Инь-Ян» и «Татьянин день. Студенческая лирика», попал в лонг-лист участников курса «Мастерская поэзии и сонграйтинга», выступал со своими произведениями на Всероссийском поэтическом слэме, Фестивале уличных театров в Нарьян-Маре, выставках и перформансах в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле, Губкине, Котласе и других городах.

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