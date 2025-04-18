Архитектурные шедевры ВДНХ

Ежегодно 18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Архитектурные шедевры, легендарные фонтаны, музеи и монументы — все это можно увидеть на ВДНХ. В подборке — пять ключевых локаций, которые помогут взглянуть на Выставку как на живую энциклопедию истории, культуры и архитектуры.

Монумент «Рабочий и колхозница»

Отличная идея для отдыха в пятницу — пройтись по маршруту, где каждый шаг ведет сквозь разные эпохи. Начать путешествие рекомендуется у одного из самых узнаваемых символов ВДНХ — скульптуры «Рабочий и колхозница». Монумент выполнен для павильона СССР на Международной выставке в Париже в 1937 году. Могучие фигуры мужчины и женщины, устремленные вперед, — один из самых сильных архитектурных образов ВДНХ, который позволит прикоснуться к истории.

Арка Главного входа

Монументальное сооружение венчает скульптурная композиция «Тракторист и колхозница». Величественная арка — визитная карточка ВДНХ, которая украшает логотип Выставки и встречает гостей, символизируя торжественность и грандиозность. Также это идеальная стартовая точка знакомства с историей Выставки — в правом крыле арки расположен Музей ВДНХ, а в левом — флагманский инфоцентр, семейный хаб, магазин сувениров и Центр московского долголетия.

Павильон № 1 «Центральный»

Павильон построен в 1950–1954 годах по проекту Георгия Щуко и Евгения Столярова. Не заметить белоснежное здание невозможно — павильон первым встречает гостей на Центральной аллее. Уровень сооружения, включая шпиль и звезду, достигает 97 метров.

До сентября 2025 года здесь работает выставка «#ТретьяковкаНаВДНХ», которая стала первым культурным событием после реставрации павильона. В экспозиции представлены живопись и скульптура ведущих мастеров 30‒60-х годов ХХ века и современных художников. В восьми выставочных залах площадью 2,5 тысячи квадратных метров можно увидеть более 30 работ.

Фонтан «Дружба народов»

Этот символ ВДНХ и столицы олицетворяет единство и процветание советских стран. Внешний облик выполнен в лучших традициях классического фонтанного искусства XVII–XVIII веков. Узнать архитектурный шедевр можно по золотым статуям девушек, которые представляют 16 союзных республик. Сам фонтан представляет сложную систему из почти 800 струй, высота которых достигает 20 метров. Площадь бассейна составляет 3,8 тысячи квадратных метров.

Центр «Космонавтика и авиация»

Завершить прогулку будет идеально в легендарном Центре «Космонавтика и авиация», который расположен в отреставрированном павильоне № 34 «Космос». Величественный купол высотой 60 метров — визитная карточка здания.

Центр — одно из самых больших космических музейных пространств в России. Здесь можно увидеть более 120 уникальных образцов летательной и космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, свыше 2 тысяч редких архивных документов, фотографий и видеоматериалов об истории космических достижений.