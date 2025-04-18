«Если бы у Пушкина был фотоаппарат»: уникальные фотоработы в технике съемки 1851 года создали в музее-заповеднике «Остафьево». В рамках проекта создано 14 уникальных фоторабот в технологии мокроколлодионного процесса, которая использовалась с 1851 года. Работы выполнены в самом большом для таких снимков формате – 30х40 сантиметров. Благодаря большому размеру стекла, фотографии получились с пластическим рисунком очень высокого качества.

«Пушкин не дожил до изобретения фотографии двух лет. Мы подумали, а почему бы не представить, если бы у великого русского поэта был фотоаппарат, то, как выглядело его глазами Остафьево, куда он несколько раз приезжал к своему другу, князю Петру Андреевичу Вяземскому. Так родилась идея этого проекта», — отметил директор музея-заповедника «Остафьево» Андрей Лоскутов.

Самый первый фотографический процесс назывался дагерротипия. В 1839 году Луи Дагер объявил о своем открытии: «Я поймал свет. Я остановил его полет». В результате прямого попадания света на отполированную серебряную пластину получалось единственное позитивное изображение — дагерротип. Изобретение мокроколлодионной техники Фредериком Скоттом Арчером, спустя 12 лет заменило дагерротипию.

«Именно в этой технике, технике мокроколлодионного процесса, и реализован наш проект. Фотография формируется тонким слоем металлического серебра, которое восстанавливается после проявление и получается такой уникальный, драгоценный продукт, в единственном экземпляре, как большое ювелирное изделие», — рассказывает автор работ, фотохудожник Алексей Серебряков, работающий с редкими фотографическими техниками.

Особенностью проекта стал тот факт, что камера такого размера впервые выехала не только из студии фотохудожника в Челябинске, но и, преодолев путь в более чем 1700 километров, оказалась в старинной русской усадьбе XIX века, где трижды бывал Александр Пушкин, которому Остафьево обязано своим вторым названием «Русский Парнас».

Сложность работы заключалась в том, что сама камера весит больше 60 килограмм, и предназначена для работы в студии, а в рамках проекта съемки впервые проходили исключительно на улице.

«Перед нами стояла задача показать парк и усадьбу глазами Пушкина. Ради хорошего кадра приходилось затаскивать камеру на овраги и спускать вниз к ручью. При этом особенность процесса создания подобных работ заключается в том, что все действия (полив эмульсии, экспонирование, проявление и фиксирование) необходимо выполнить за 10-15 минут пока пластина мокрая. Отсюда и название техники мокроколлодионная съемка. Она требует от фотографа особого мастерства и понимания химии процессов», — поделился Алексей Серебряков.

Созданные работы отличаются своей долговечностью: до наших дней дошли исторические пластины, созданные в этой технике в прекрасной сохранности. Покрытие изображений специальным лаком сандарак позволяет сохранить работы до 180 лет и дольше.