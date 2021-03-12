Архив Луначарского-Зельдовича продан на торгах за 14 миллионов рублей

На Двадцать седьмом аукционе Дома «12‑й стул», который прошел 11 марта в двух частях, выставлялось 900 лотов. Среди наиболее востребованных лотов оказались: неизвестные ранее скульптуры Сарры Лебедевой, билет в Смольный на имя Анатолия Луначарского, культовые фотографии Владимира Маяковского, сделанные Александром Родченко, а также редкие инскрипты Иосифа Бродского.
Первая часть торгов объединяла письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства А.В. Луначарского, из архива его личного секретаря Владимира Зельдовича. А также графику художника-мирискусника Сергея Чехонина и скульптуру Сарры Лебедевой, из этого же архива. Практически все лоты были проданы. Общая стоимость архива Зельдовича составила более 14 миллионов рублей (здесь и далее цены «молотка», без учета аукционной премии).
Топ-лотами первой части аукциона стали две скульптуры Сарры Лебедевой, супруги В.Зельдовича. Из неизвестного до сих пор наследия талантливого скульптора были проданы фаянсовые скульптуры 1930‑х годов, выполненные на Конаковском фаянсовом заводе. Стартовые цены составляли 180 тыс. руб. Скульптуры «Девушка с мячом» и «Девушка, опирающаяся на постамент» ушли с очень значительным превышением эстимейта — за 5,5 млн руб. каждая
Билет в Смольный № 418, именной, с фотографией первого наркома просвещения РСФСР Анатолия Васильевича Луначарского, который использовался в 1918–19гг., был продан за 440 тыс. руб.
Коллекция собственноручных писем А.В. Луначарского к жене и сыну, в которых раскрываются ранее неизвестные подробности жизни наркома, ушла за 220 тыс. руб.
Подборка из 15 фотографий (лот с контакт-принтами и прилагающимся одним стеклом-негативом), сделанных самим В.Зельдовичем в 1927г., в период его работы в НКВД, в том числе фотографии писателей И.Бабеля и Л.Леонова, поэтов В.Маяковского и А.Безыменского, — была продана за 170 тыс. руб.
Во второй части аукциона особое внимание покупателей привлекли лоты из разделов «Автографы» и «Фотографии».
В фото-разделе, где выставлялось около 15 работ мастера фотоавангарда Александра Родченко, особое внимание покупателей привлекли: фотография «Маяковский с папиросой» (1924 г.), проданная за 2,4 млн. руб. «Портрет Владимира Маяковского, сидящего на стуле» (апрель, 1924 г.) — редчайший некадрированный вариант культовой фотографии поэта выставлялся на торги со стартом 60 тыс. руб., а был продан за 600 тыс. За две фотографии мастера из серии «Стекло и свет» – «Кувшин» и «Кувшин с книгой» (1928 г.) покупатели заплатили 1, 5 млн. руб. и 1,4 млн. руб.
Историческая фотография Николая II на царской охоте в Беловежской пуще, сделанная в 1897г. фотографом А. Ягельским, продана за 190 тыс. руб.
Нашли покупателей и два редких инскрипта Иосифа Бродского. Один из них – на альманахе «Воздушные пути» – был сделан на следующий день после вручения Бродскому Нобелевской премии по литературе. Он был продан за 260 тыс. руб. И автограф-экспромт на последней прижизненной книге Бродского «Пересеченная местность»: «Оле и Ване от загадочной рвани», предназначенный для жены и сына Андрея Битова, ушел за 420 тыс. руб.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.