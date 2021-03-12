Архив Луначарского-Зельдовича продан на торгах за 14 миллионов рублей

На Два­дцать седь­мом аук­ци­оне Дома «12‑й стул», кото­рый про­шел 11 мар­та в двух частях, выстав­ля­лось 900 лотов. Сре­ди наи­бо­лее вос­тре­бо­ван­ных лотов ока­за­лись: неиз­вест­ные ранее скульп­ту­ры Сар­ры Лебе­де­вой, билет в Смоль­ный на имя Ана­то­лия Луна­чар­ско­го, куль­то­вые фото­гра­фии Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го, сде­лан­ные Алек­сан­дром Род­чен­ко, а так­же ред­кие инскрип­ты Иоси­фа Бродского.

Пер­вая часть тор­гов объ­еди­ня­ла пись­ма, фото­гра­фии и доку­мен­ты пер­во­го нар­ко­ма про­све­ще­ния Совет­ско­го госу­дар­ства А.В. Луна­чар­ско­го, из архи­ва его лич­но­го сек­ре­та­ря Вла­ди­ми­ра Зель­до­ви­ча. А так­же гра­фи­ку худож­ни­ка-мирискус­ни­ка Сер­гея Чехо­ни­на и скульп­ту­ру Сар­ры Лебе­де­вой, из это­го же архи­ва. Прак­ти­че­ски все лоты были про­да­ны. Общая сто­и­мость архи­ва Зель­до­ви­ча соста­ви­ла более 14 мил­ли­о­нов руб­лей (здесь и далее цены «молот­ка», без уче­та аук­ци­он­ной премии).

Топ-лота­ми пер­вой части аук­ци­о­на ста­ли две скульп­ту­ры Сар­ры Лебе­де­вой, супру­ги В.Зельдовича. Из неиз­вест­но­го до сих пор насле­дия талант­ли­во­го скуль­пто­ра были про­да­ны фаян­со­вые скульп­ту­ры 1930‑х годов, выпол­нен­ные на Кона­ков­ском фаян­со­вом заво­де. Стар­то­вые цены состав­ля­ли 180 тыс. руб. Скульп­ту­ры «Девуш­ка с мячом» и «Девуш­ка, опи­ра­ю­ща­я­ся на поста­мент» ушли с очень зна­чи­тель­ным пре­вы­ше­ни­ем эсти­мей­та — за 5,5 млн руб. каждая

Билет в Смоль­ный № 418, имен­ной, с фото­гра­фи­ей пер­во­го нар­ко­ма про­све­ще­ния РСФСР Ана­то­лия Васи­лье­ви­ча Луна­чар­ско­го, кото­рый исполь­зо­вал­ся в 1918–19гг., был про­дан за 440 тыс. руб.

Кол­лек­ция соб­ствен­но­руч­ных писем А.В. Луна­чар­ско­го к жене и сыну, в кото­рых рас­кры­ва­ют­ся ранее неиз­вест­ные подроб­но­сти жиз­ни нар­ко­ма, ушла за 220 тыс. руб.

Под­бор­ка из 15 фото­гра­фий (лот с кон­такт-прин­та­ми и при­ла­га­ю­щим­ся одним стек­лом-нега­ти­вом), сде­лан­ных самим В.Зельдовичем в 1927г., в пери­од его рабо­ты в НКВД, в том чис­ле фото­гра­фии писа­те­лей И.Бабеля и Л.Леонова, поэтов В.Маяковского и А.Безыменского, — была про­да­на за 170 тыс. руб.

Во вто­рой части аук­ци­о­на осо­бое вни­ма­ние поку­па­те­лей при­влек­ли лоты из раз­де­лов «Авто­гра­фы» и «Фото­гра­фии».

В фото-раз­де­ле, где выстав­ля­лось око­ло 15 работ масте­ра фото­аван­гар­да Алек­сандра Род­чен­ко, осо­бое вни­ма­ние поку­па­те­лей при­влек­ли: фото­гра­фия «Мая­ков­ский с папи­ро­сой» (1924 г.), про­дан­ная за 2,4 млн. руб. «Порт­рет Вла­ди­ми­ра Мая­ков­ско­го, сидя­ще­го на сту­ле» (апрель, 1924 г.) — ред­чай­ший некад­ри­ро­ван­ный вари­ант куль­то­вой фото­гра­фии поэта выстав­лял­ся на тор­ги со стар­том 60 тыс. руб., а был про­дан за 600 тыс. За две фото­гра­фии масте­ра из серии «Стек­ло и свет» – «Кув­шин» и «Кув­шин с кни­гой» (1928 г.) поку­па­те­ли запла­ти­ли 1, 5 млн. руб. и 1,4 млн. руб.

Исто­ри­че­ская фото­гра­фия Нико­лая II на цар­ской охо­те в Бело­веж­ской пуще, сде­лан­ная в 1897г. фото­гра­фом А. Ягель­ским, про­да­на за 190 тыс. руб.

Нашли поку­па­те­лей и два ред­ких инскрип­та Иоси­фа Брод­ско­го. Один из них – на аль­ма­на­хе «Воз­душ­ные пути» – был сде­лан на сле­ду­ю­щий день после вру­че­ния Брод­ско­му Нобе­лев­ской пре­мии по лите­ра­ту­ре. Он был про­дан за 260 тыс. руб. И авто­граф-экс­промт на послед­ней при­жиз­нен­ной кни­ге Брод­ско­го «Пере­се­чен­ная мест­ность»: «Оле и Ване от зага­доч­ной рва­ни», пред­на­зна­чен­ный для жены и сына Андрея Бито­ва, ушел за 420 тыс. руб.

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