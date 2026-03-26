Арина Воробьёва: «Цифровое искусство является большим и значимым контекстом для размышлений о времени и пространстве»

Арина Воробьёва – искусствовед, куратор, художница, исследовательница художественных практик на Урале. Окончила УрФУ в 2021 году по специальности «искусствоведение». С 2021 куратор различных программ, выставок и фестивалей в Екатеринбурге и в Москве. В 2024 стала куратором двух фестивалей цифрового искусства в Екатеринбурге, среди которых Play DigitalArt (сейчас – «Игра. Цифра. Искусство на Урале»). В 2025 году эксперт Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica.

– Тематика фестиваля 2026 года обозначена как «Время//Пространство». Почему кураторы сделали такой выбор и как она связана с темами прошлых лет?

– Тему традиционно задают организаторы фестиваля, не кураторы. Кураторы работают уже в обозначенном поле и формируют вполне конкретные направления развития заданной темы. На мой взгляд, разговор о времени и пространстве логически продолжает темы предыдущих лет – (у)единение, 0.сознание, диффузия. Первые два фестиваля были сосредоточены на человеке и различных процессах вокруг него. Диффузия расширила обозначенную рамку и дала выход художественной мысли в поле окружающего мира, позволяя сравнить социальные процессы с физическими явлениями. Тема этого года продолжает развивать данный вектор и, благодаря поиску миров, не находящихся под влиянием человека, усиливает его. Мы и в этот раз не отказываемся от рефлексии и от историй про человека, но мы предлагаем мыслить еще шире. В разговоре о времени и пространстве художники обращаются к различным научным теориям из области астрофизики, математики, биологии и других наук, чтобы исследовать единство материи и множественность миров, обозначить фигуру «наблюдателя» событий, а также обнаружить «отпечатки» этих событий в материи. Звучит сложно, но только потому, что все это специфические термины, взятые из астрофизики. На практике все будет куда интереснее.



– Есть ли у вас личные референсы — художники или проекты, которые по-новому осмысляют время и пространство?



– Мне лично нравятся практики перформативного искусства. Я считаю, что именно они дают возможность наиболее тонко почувствовать единство времени и пространства на телесном уровне. В перформансе у зрителя задействованы разные каналы восприятия. Они быстро переключаются в моменте – это возвращает человека в настоящий момент времени. Перформанс может быть цифровым: сегодня это один из ярких жанров медиаискусства. Из современных российских авторов я бы причислила к этому жанру: Максима Иманоу Фадеева, Сашу Пучкову, matiush first и некоторых других. Цифровой перформанс показывает свою адаптивность к технологиям и расширяет рамки театрального действия. На фестивале будет представлен медиаперформанс и множество интерактивных медиаинсталляций, некоторые из них я бы обозначила как перформативные объекты.



– Может ли цифровое искусство говорить о времени и пространстве иначе, чем традиционные медиа? В чем его преимущество?



– В данном вопросе намного интереснее порассуждать о цифровом искусстве в отрыве от традиционных медиа. Цифровое искусство само по себе является большим и значимым контекстом для размышлений о времени и пространстве. Интернет – огромное медиапространство, сокращающее временные расстояния между людьми из разных домов, районов, городов, стран и так далее. Говоря более образно, мы ежедневно взаимодействуем с одной из возможных моделей мультивселенной – почему бы об этом не поговорить на языке различных современных технологий? Это по-прежнему удивительно, хоть мы к этому и привыкли.



– Насколько глубоко художнику нужно погружаться в физику, математику и астрономию, чтобы соответствовать теме фестиваля?



– Погружение требуется прежде всего на художественном уровне. Достаточно быть открытым к новым знаниям и обладать живым интересом к теме. Художникам по профессии полезно осваивать новый материал: им на интуитивном уровне свойственно разбираться в подобных материях. Будет интересно посмотреть, что получится.



– Что вас больше привлекает в заявках художников: концептуальная смелость или технологическая новизна?



– Качественная проработка концепции, несколько вариантов технического исполнения, умение ясно донести основную идею до организаторов. Юмор, жизнелюбие.