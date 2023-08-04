4 августа 2023 года арт-группа «Хор Турецкого» представила новый сингл «Обернись». Новая пронзительно нежная и красивая песня посвящена попытке сохранить ускользающую любовь и заново разжечь страсть в охладевших сердцах.
«Обернись и падай в мое сердце,
Обними и дай согреться,
Все вспомни, что забыли,
Верили и любили», — поют солисты.
Музыку к песне написал Дмитрий Дубинский, автором слов выступила Инна Рахманина.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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