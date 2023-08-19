26 артистов представили премьеру долгожданного клипа «7 Миллиардов»

19 августа на Youtube состоялась премьера клипа на пронзительную поп-балладу «7 миллиардов», записанную при участии 26 артистов. Песня, вышедшая на всех цифровых платформах в сентябре 2022, настоялась как молодое вино и получила долгожданное визуальное оформление.





Композиция написана певицей и сонграйтером Юлей Скандал, автором успешных релизов «Рометта», «Я буду в красном», всего на ее счету 14 официальных сингла. Работая над еще демоверсией трека, первый куплет которого родился на Новый год благодаря марафону певицы и продюсера Нани Евы, Юля поняла, что нужно делать коллаб и кинула клич в закрытый чат. А дальше включилась судьба и на него откликнулось 25 человек, всем очень понравилась песня и ее атмосфера.

«Песня «7 миллиардов» заставляет задуматься о смысле жизни, что только единым духом человечество выживет на нашей красивейшей планете, и в это трудное время она особенно трогает и смягчает сердца Людей», - участница проекта, певица Светлана Елисеева (Mantra Sveta).

Бодрящий рэп-фрагмент трека записал Илья Емелин (MAN K!ND): «Этот проект собрал в себе главную ценность земли – людей. 26 артистов в одном релизе – это мощно. Идея того, что главный ресурс – это люди – самый важный посыл этой песни. Может быть множество различий между нами, но мы все – одно целое. Сила – в единстве, и это доказано уже не раз. И важно найти общую ниточку между нами. Она точно есть. Несмотря на все ограничения и сложности».



Задачу объединить непохожие тембры голосов в одно целое взяла на себя вокальный продюсер Эльвира Титова, солистка казанской оперы «Кара Пулат» и одна из участниц проекта. Она проделала огромную работу, отслушав более 750 дорожек, в итоговый мастеринг дошло в 7 раз меньше. Звукорежиссером стал Артём Казанцев.

В итоге получился сингл, который вышел в свет в сентябре 2022, но в силу разных причин и обстоятельств, выход клипа был отложен и пришелся на август 2023. Тем не менее, песня все это время жила своей жизнью, обретая своих поклонников, как и мечтала ее автор. Ее поют с особым трепетом, особенно на полюбилась хоровыми коллективами, такими как: хор «Genesis», Ансамбль «Благость», эстрадный вокальный ансамбль «Овация» под руководством Ю. Рудаковой и другими. Часть исторических кадров с исполнением песни на городских массовых мероприятиях с разных уголков страны вошли в музыкальный клип «7 миллиардов». Обсуждая концепцию клипа, команда решила использовать теплые и душевные съемки из домашних архивов. Всегда можно снять студию и записаться в гриме, но когда речь идет о запечатлении в картине счастья, есть риск искусственности, а не искусства.

«Нам всем захотелось показать себя настоящих в моменте, что-то для каждого ценное и льющееся из сердца, без усложнений, поскольку жизнь и так сложная», - объясняет Юля Скандал. «Когда мы счастливы, мы мало думаем о том, как бы красиво снять наше счастье. Счастье – это энергия, и было важнее показать именно ее. Я считаю, это удалось именно через простоту».

Именно за счет концепции простоты получилось сделать солянку из кадров не вычурной, а приятной. Песня продолжает свою жизнь, объединяя светлых людей вокруг себя.



«7 миллиардов – это не только про объединение людей на Земле, но и про объединение музыкантов. Для меня это про дружбу и союзничество в нашей среде вместо конкуренции. Ведь каждый привносит свою неповторимую краску в общую, единую картину, которая получилась у нас как полотно. В единении ценность каждой творческой единицы растет, а не уменьшается. Это путь в расширение через взаимодействие с другими: по крупицам добавляя пару строк, стало очевидно, как твой вклад кратно масштабируется. И эта твоя вложенная песчинка начинает сиять», - Руфь, участница проекта, автор и исполнительница песни «Алиса».

Аранжировка: Николай Слабинский, Илья Емелин. Вокальная аранжировка: Эльвира Титова. Сведение: Артем Казанцев. Артисты: Юля Скандал, Эльвира Титова, Dara, Валерия Бланк, Nata Sholk, Динара Терехова, Юлия Рудакова, AlenGri, ipostasya, Mikheya, Katie Rules, Мила Каминская, NadinNovak, Наталья Райская, Юлия Савельева, Мари Исаева, Полина Жукова, Ирина Ткаченко, MAN K!ND, AnastasiyaSoul, Светлана Елисеева, Mila Índiga, Ксения Скорева, Руфь, ЯNИ, Таори.

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