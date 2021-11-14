Арт-кластер «Таврида» открывает двери для участников конкурса «Большая перемена»

Арт-кластер «Таврида» начинает системную работу с еще одной целевой аудиторией – талантливыми старшеклассниками, участниками Всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Арт-кластер выступил партнером финала конкурса, который проходил в «Артеке» с 9 по 13 ноября. В дни финала более 3 тысяч школьников посетили сценическое и образовательное пространство «Тавриды». Более 700 подростков попробовали себя в разных видах творчества на мастер-классах от экспертов арт-кластера. Кульминацией стало Шоу резидентов арт-кластера «Таврида», на котором молодые артисты выступили вместе со школьниками. Кастинги «Тавриды» привлекли внимание более 450 человек. 20 школьников стали победителями кастингов, 11 из них выступят на фестивале «Таврида.АРТ» в Москве 12 – 22 декабря.

«С этого года для участников «Большой перемены» будут открыты двери уникального арт-кластера «Таврида»: они смогут побывать и на фестивале «Таврида.АРТ» вместе с родителями, и на арт-школах «Тавриды» в течение всего лета. На реализацию проектов участников будут выделяться дополнительные средства, помимо призов основного конкурса: авторы лучших проектов смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи и реализовать свою мечту» – сказал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, выступая на закрытии финала конкурса «Большая перемена» в «Артеке».

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин сообщил, что на «Тавриде» талантливые школьники смогут творить и создавать новое вместе с молодыми профессионалами. «В следующем году проведем на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму несколько арт-школ специально для вас – для тех, кто выбрал направление «Твори» в конкурсе «Большая Перемена», – сказал Сергей Першин во время мотивационной дискуссии «Искусство и творчество: как найти и создать себя». – «На этих арт-школах вы вместе с ребятами постарше – молодыми профи в направлениях «театр», «кино», «академическая музыка», «хореография», «цифровое искусство» и многих других – будете работать над творческими проектами, погружаться в уникальную вдохновляющую атмосферу арт-кластера, учиться у топовых экспертов России и делать новые шаги к самореализации». На сессии «Искусство и творчество: как найти и создать себя» выступили также художественный руководитель театра Олега Табакова актер и режиссер Владимир Машков и артист балета, премьер Королевского балета в Лондоне, и.о. ректора Академии хореографии в Севастополе Сергей Полунин.

Второй год подряд самым востребованным треком «Большой перемены» становится направление «Твори», где старшеклассники раскрывают свои таланты в разных видах искусства и творчества. «Для арт-кластера «Таврида» очень важно партнерство с «Большой переменой» – огромным проектом, в котором каждый год участвуют миллионы талантливых и активных подростков. В эти дни в «Артеке» мы провели кастинги, по итогам которых 11 финалистов «Большой перемены» станут участниками масштабного фестиваля «Таврида.АРТ» в Москве и выступят на большой сцене вместе с резидентами арт-кластера», – сказал Сергей Першин.

За пять дней финала «Большой перемены» сценическое и образовательное пространство «Тавриды» в «Артеке» посетили более 3 тысяч школьников. Более 700 подростков стали участниками мастер-классов по кастомизации одежды, изготовлению украшений из полимерной глины и бисера. Каждый день на сцене «Тавриды» проходили иммерсивные игры и интерактивные конкурсы с призами, выступали молодые артисты – резиденты арт-кластера, которые создавали в экспозоне партнеров «Большой перемены» атмосферу творчества, вдохновения и драйва.

В «Артеке» прошли также творческие кастинги в направлении «До 18 лет. Совместно с «Большой переменой» от кастинг-платформы «Таврида.АРТ» в партнерстве с Академией Игоря Крутого. Кастинги привлекли внимание более 300 школьников. Победителями стали 20 человек, 11 из них получили приглашение выступить на большой сцене во время фестиваля «Таврида.АРТ» в Москве, который запланирован на 12–22 декабря. Три участницы кастингов – Маргарита Стрюкова, Александра Лопашенкова и Дарья Сергеева – приглашены на бесплатное обучение в Академии Игоря Крутого в Москве по направлениям «Вокал», «Хореография» и «Актерское мастерство». Кроме того, Маргарита Стрюкова получила продюсерскую поддержку от MYME.Центра поддержки артистов. Изабелла Ибатулина, показавшая на кастинге свое актерское мастерство, будет участвовать в новогоднем марафоне и творческой мастерской сообщества «Большая перемена».

Также по итогам кастингов 8 артековцев и финалистов «Большой перемены» выступили вместе с молодыми артистами на Шоу резидентов арт-кластера «Таврида», которое прошло 12 ноября. Даниял Шабанов и ALLERGIA открыли шоу песней «Аллергия на тебя». Софья Вакуленко спела дуэтом с тикток-блогером и певицей MILKA. Аня Куприянова исполнила песню «Твои глаза» вместе с финалистом шоу «Голос» Василием Пасечником. В шоу резидентов участвовали также вожатые и сотрудники «Артека».

Во время финального шоу «Большой перемены» вечером 13 ноября резиденты «Тавриды» выступили на главной сцене «Артека». В программу финала вошла также премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» – победителей Всероссийского кастинга талантов, который проходил на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму и во время «Путешествия мечты» от Москвы до Владивостока.

В 2021 году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие более 2,5 миллионов школьников 5-10 классов и студентов колледжей. Финалистами конкурса стали 1500 учеников 9-11 классов. В финале конкурсанты, объединившись в команды «авторов перемен», решали кейсовые задания по 4 направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработали проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Победителями конкурса стали 600 школьников, каждый из них получит от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей на образование и саморазвитие.

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