Звезды телеканала RU.TV и «Русского Радио» выступили с новогодним концертом в Следственном комитете

концерт в следственном комитете 2025

В Главном военном следственном управлении СК РФ состоялся концерт, приуроченный к Новому году. С наступающим праздником сотрудников ведомства поздравили звезды телеканала RU.TV и «Русского Радио».

Мероприятие прошло с участием представителей руководства Следственного комитета РФ. Заместитель Председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления, генерал-полковник юстиции Константин Корпусов выступил с приветственным словом и подвел итоги работы в 2025 году. Также присутствующих поздравили председатель региональной общественной организации «Ветераны военного следствия» Юрий Сверчков и председатель Национальной Ассоциации Организаций ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия» Александр Кукушкин.

Концерт был организован по инициативе Владимира Киселева-младшего и объединил артистов, чье творчество давно знакомо и любимо широкой аудиторией. Для сотрудников Следственного комитета РФ спели группы «Курсантское братство» и «123 полк», автор-исполнитель, Заслуженный артист России Денис Майданов, а также певцы Иракли и Александр Галицкий и певица Маша Вебер. Ведущим выступил Максим Привалов.

юрий кисилев концерт в следственном комитете 2025

Заместитель руководителя Главного военного следственного управления, генерал-лейтенант юстиции Леонид Баранов вручил благодарственные письма ведущему и звездам, принявшим участие в концерте. Члены Совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрий и Владимир Киселевы также получили благодарственные письма и отдельные благодарности от имени Председателя СК России Александра Бастрыкина за содействие в решении возложенных на ведомство задач.

«Подобные мероприятия имеют большое значение, особенно в преддверии Нового года, когда наступает время подводить итоги. Это не просто праздник, не просто музыкальное событие, а способ выразить признание людям, которые ежедневно, круглый год, выполняют сложную и ответственную работу. Такие концерты показывают, что музыка и творчество — настоящая сила, объединяющая людей. Мы всегда рады участвовать в подобных инициативах, ведь это возможность внести свой вклад, объединить артистов и зрителей и поддержать тех, кто стоит на страже интересов общества», — подчеркнул член Совета директоров «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев.

Мероприятие стало торжественным завершением уходящего года. В программу вошли как патриотические композиции, так и песни, создающие новогоднее настроение. В зале на протяжении всего концерта царила теплая и душевная атмосфера. Музыка, искренние поздравления артистов и живой отклик слушателей наполнили пространство ощущением праздника и единства.

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» в очередной раз подтвердили свою приверженность патриотической повестке. Для организаторов концерта внимание к людям и уважение к исторической памяти — неотъемлемая часть миссии, поэтому они системно реализуют проекты, направленные на поддержку силовых структур. Новогодний концерт в Следственном комитете РФ стал еще одним событием, объединяющим артистов, организаторов и зрителей, символом уважения к труду представителей ведомства и знаком благодарности за их профессионализм, ответственность и верность долгу.

Фото: пресс-служба «Русской Медиагруппы»

