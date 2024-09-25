Артисты проекта OPUS UNIVERSUM готовятся к открытию нового сезона

Осталось совсем немного времени и артисты музыкального проекта OPUS UNIVERSUM откроют новый, уже восьмой концертный сезон!

OPUS UNIVERSUM (лат. «опус универсум» – «всеобщий труд», «всеобщее творение», «целая профессия») объединяет исполнителей, своеобразным кредо каждого из которых могла бы стать фраза актера и театрального режиссера Юозаса Мильтиниса «Не ищите в искусстве новое, ищите вечное». Данный проект – это диалог со слушателем о философии жизни, красоте души, силе человеческого духа, силе и хрупкости человеческих чувств; о философии искусства, его постижении и осмыслении; о профессии, которая является образом жизни, мировоззрением, мировосприятием; о диалоге вне времени и пространства, который ведется между композитором и исполнителем; о понимании роли академического музыканта; о роли зрителя в концертном зале и его участии в создании интерпретации. Это беседа через искусство – прекрасный способ искреннего, доверительного, глубокого диалога с внешним миром.

Елена Тарасава, фортепиано

Первой программой восьмого концертного сезона проекта становится сольный фортепианный вечер с посвящением «бесконечному пути к вершинам исполнительского мастерства». Вечер состоится в Московском Международном Доме Музыки. По сложившейся традиции в Международный День Музыки на сцену Зала Шнитке выходит пианистка Елена Тарасова. Она представит программу-символ профессионального становления музыканта-исполнителя, составленную из концертных этюдов высшего исполнительского мастерства.

За программой-символом следуют программы-посвящения:

В Галерее искусств Зураба Церетели Мирослава Фльорчак (сопрано) и Дмитрий Трофимов (фортепиано) представляют музыкальное приношение к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина; в программе концерта – вокальные и фортепианные сочинения М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, Н. Метнера, вдохновленные стихами великого поэта.

Дмитрий Трофимов, фортепиано

Мирослава Фльорчак, сопрано

Программу, приуроченную к Перекрестному Году культуры России и Китая, программа-диалог о красоте, гармонии, духовной силе, мудрости и величии искусства представят в в Государственном музее-заповеднике «Архангельское». Екатерина Мишина (сопрано) и Тинхун Ляо (фортепиано, Китай) исполнят сочинения П. Чайковского, С. Рахманинова, и познакомят аудиторию с музыкальным наследием композиторов Китая Ваньхуа Чу, Чжоу И, Ван Лун, Хуан Цзы.

Тинхун Ляо, фортепиано, Китай

Екатерина Мишина, сопрано

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в Доме-музее Марины Цветаевой состоится творческий вечер актера и режиссера Александра Лимина – вечер-посвящение Артиста своим наставникам. Жизнь подарила Александру множество добрых и мудрых встреч. В рамках творческого вечера «Об учителях в искусстве» Александр будет говорить о Василии Семеновиче Лановом, бесконечно дорогом учителе, которому в этом году исполнилось бы 90 лет; расскажет об истинах, воспринятых в классах своих наставников и в работе с непревзойденными мастерами Олегом Павловичем Табаковым, Римасом Туминасом, Анатолием Шульевым, Владимиром Машковым, Аллой Сигаловой, Евгением Писаревым и многими другими.

Александр Лимин, актер, режиссер

В ноябре, в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск) – программа-посвящение Году семьи. Мирослава Фльорчак (сопрано) и Дмитрий Трофимов (фортепиано) обращаются к музыке, созданной о детях и для детей. В программе – сочинения М. Мусоргского и в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка» (Тамбовская область) Елена Тарасова представит сольную фортепианную программу «Диалоги» (И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф. Шопен, П. Чайковский, Ф. Пуленк, А. Пярт); днем позже – органная программа-диалог прозвучит в Культурно-просветительском центре «Дубровицы» (Подольск), играет и рассказывает Олеся Кравченко; встреча посвящена И.С. Баху и Ф. Мендельсону.

Олеся Кравченко

В конце ноября камерная программа «2024: 300 200.100.1», отмечающая юбилеи сочинений – 300-летие опуса Ж.-Ф. Рамо, 200-летие шедевра Ф. Шуберта, 100-летие редкого для российских программ произведения Э. Блоха, а также представляющая московскую премьеру сочинения, созданного композитором и пианистом А. Микитой три месяца назад – сочинения, только начинающего историю своего существования в сокровищнице музыкального искусства. Концерт состоится в Усадьбе Васильчиковых на Большой Никитской; на сцену в этот вечер выходят Анна Янчишина (скрипка), Сергей Полтавский (альт) и Елена Тарасова (фортепиано). Концертную программу дополнит показ видеопроекта Студии Ивана Старостина.

Анна Янчишина, скрипка

Сергей Полтавский, альт

Восьмой сезон OPUS UNIVERSUM завершится в Московском Международном Доме музыки. В этот день в Зале Шнитке артисты проекта Александр Лимин (художественное слово), Елена Корженевич (скрипка), Алина Батыгина (скрипка), Данила Попов (виолончель), Валерия Прокушева (фортепиано) и Елена Тарасова (фортепиано) представят масштабную монографию к 90-летию со дня рождения Альфреда Шнитке. Охватывая большой спектр тем творчества Альфреда Гарриевича, центральной линией концертной программы артисты оставляют красоту – чистую, пронзительную, хрупкую, способную выстоять в столкновении с пошлостью и злом и не потерять свой свет. Рассказывать ли о концепции программы? Скажем лишь то, что, возможно, это одна из самых многоплановых и пронзительных концепций этого концертного сезона.

Валерия Прокушева

Данила Попов

Елена Коржневич